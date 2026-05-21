La Aemet activa avisos amarillos por calor y advierte de temperaturas "extraordinariamente altas para la época"

Las temperaturas serán muy altas para la época del año

Es momento de guardar la chaqueta en el armario y recurrir a la manga corta. La Aemet advierte de un cambio en el tiempo: las temperaturas van a subir desde hoy y pueden ser especialmente altas los próximos días.

Después de varias semanas protagonizadas por la lluvia y el frío, la estabilidad atmosférica se vuelve predominante en la península y las temperaturas van a ser "extraordinariamente altas para la época del año", tal y como ha anunciado la Aemet.

En los principales valles se alcanzarán los 34ºC de máxima, mientras que en el Guadiana y Guadalquivir se puede llegar a los 38ºC. Son registros más propios del verano que de la primavera. Esto encaja con lo que ya comunicó la Aemet meses atrás: la primavera iba a ser más calurosa de lo normal.

De hecho, la Aemet ha activado el aviso amarillo en la provincia de Badajoz, ya que las temperaturas alcanzarán los 38ºC en la jornada de hoy. También hay aviso amarillo en Vizcaya por el mismo motivo.

Y el episodio cálido no va a terminar aquí. De cara al fin de semana se esperan temperaturas máximas de 36ºC en el interior de Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha. Las mínimas se situarán entre los 15ºC y los 19ºC en amplias zonas del país

"El viernes, noches tropicales en el valle del Guadiana y Guadalquivir; el fin de semana se extenderán al valle del Tajo, Ebro y bajo Duero", asegura la Aemet.

La semana que viene también se espera calurosa. No hay signos de que vaya a aparecer la inestabilidad, y los termómetros seguirán marcando registros por encima de los 30ºC. De nuevo, más propio del verano que de la primavera.

Conviene permanecer atento a las novedades y avisos que active la Aemet para así estar prevenido ante el calor.

¿Y las lluvias?

El anticiclón seguirá protegiendo a la península de posibles borrascas durante los próximos días. No hay precipitaciones a la vista, y no parece que vaya a llover a corto o medio plazo.

Atrás han quedado los trenes de borrascas del invierno o las lluvias que han seguido teniendo presencia esta primavera. Este año España ha dicho adiós a la sequía, ninguna de las cuencas se encuentra en una situación complicada.