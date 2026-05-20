Un magistrado emérito del Tribunal Supremo firma esta sentencia sobre Zapatero

Las reacciones y las valoraciones a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra siguen llegando desde todos los ámbitos, especialmente desde el mundo de la jurisprudencia. Este martes, en el programa La noche en 24 Horas, el espacio informativo que conduce Xavier Fortes, ha sido José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, el que ha entrado a opinar del asunto.

"A mí me asombra a estas alturas que la gente no se haya leído la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ratifica la decisión de la Comisión Europea que afecta a todas las aerolíneas europeas. Es que en España no solamente se ha rescatado, y la palabra rescate parece que no es muy correcta porque es un préstamo, pero están Air Europa, Plus Ultra, Air Nostrum y Volotea", ha apuntado.

Martín Pallín ha comentado que "se especifican las cantidades y en el caso de Plus Ultra son 53 millones". "Yo ahí no veo actividad delictiva alguna", se ha mojado. Air Europa recibió 475 millones de euros, mientras que Volotea 200 millones de euros y Air Nostrum obtuvo 111 millones de euros. Además, también se aprobó en 2021 un rescate de 320 millones de euros a Ávoris.

"En el auto no aparece actividad delictiva alguna. Que haya influido o presionado es algo que la SEPI lo toma para Plus Ultra y cuatro compañías más. Por cierto, Iberia no figura porque no es española, es inglesa y, por tanto el Reino Unido tomó sus medidas fuera de la Unión Europea", ha rematado el exmagistrado.

"Hay un momento clave"

Martín Pallín, además, también ha asegurado que "hay un momento clave", que se encuentra en los primeros párrafos, que es el que dice que "hay una oficina norteamericana dedicada al blanqueo de capitales que detecta un posible blanqueo de capitales por capital venezolano que se hace con el 58% de Plus Ultra".

Ha apuntado que ahí aparece una persona llamada Reyes, que es el que "tiene el protagonismo" y que, con ello, permite entrar "en un terreno totalmente distinto del anterior".

"¿Blanqueo de capitales? Bueno, pero yo, leyendo el auto, veo que efectivamente hay ese aumento de entrada de capital venezolano, que estará a disposición de cualquiera en el registro mercantil, aunque espero que no le haya caído el registro mercantil de Mariano Rajoy", ha proseguido diciendo.

Sobre ese registro mercantil ha añadido diciendo que "cualquiera que entre en el registro mercantil puede comprobar en este momento cuál es la composición del capital de Plus Ultra y ahí no está Zapatero".