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El juez Joaquim Bosch, sobre los bulos en los pseudomedios: "La ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz, no a ser bombardeada con basura"

El magistrado alerta del impacto de la desinformación en las democracias y reclama nuevas leyes para controlar algoritmos, plataformas e influencers que difunden "mentiras tóxicas".

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El juez Joaquim Bosch, en un acto organizado por el Ayuntamiento de Cullera.
El juez Joaquim Bosch, en un acto organizado por el Ayuntamiento de Cullera.X

El juez Joaquim Bosch ha lanzado una contundente reflexión sobre el auge de los bulos y la desinformación en internet durante una entrevista de casi dos horas publicada en YouTube. Y una de sus frases más comentadas ha sido especialmente directa: "La ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz, no a ser bombardeada con basura".

El magistrado, muy activo en debates públicos sobre justicia y democracia, abordó el fenómeno de los pseudomedios, las granjas de bots y los algoritmos que amplifican contenidos falsos en redes sociales. Todo ello después de que le preguntaran si considera necesario endurecer la legislación frente a los bulos.

Bosch admite que no tiene claro que el Código Penal sea la primera herramienta para afrontar este problema, pero sí cree que la desinformación se ha convertido ya en "una amenaza muy seria para el sistema democrático".

"Mentiras industrializadas"

Durante la conversación, el juez describe un ecosistema digital dominado por "falsedades" y "desinformación industrializada", impulsada por estructuras perfectamente organizadas.

"Nos encontramos ante el reto de tener que actuar ante una mentira industrial difundida a través de granjas de bots y organizaciones muy bien engrasadas económicamente", sostiene.

Bosch considera que el problema se ha agravado enormemente con la aparición de las plataformas digitales y los algoritmos que multiplican el alcance de determinados mensajes.

"Hoy se generan auténticas bolas de nieve que vulneran los derechos de la ciudadanía y contra las que es muy difícil responder con los instrumentos jurídicos que tenemos", afirma.

Influencers con más impacto que algunos medios

Uno de los momentos más llamativos llega cuando el magistrado pone el foco directamente sobre influencers y pseudomedios que, según explica, tienen hoy una capacidad de difusión gigantesca.

"Hay influencers que tienen mucha más capacidad de difundir bulos y mentiras tóxicas que incluso algunos medios", advierte.

Por eso reclama una legislación "mucho más avanzada" tanto a nivel europeo como nacional, capaz de actuar sobre algoritmos, plataformas virtuales y sistemas de recomendación que, en su opinión, favorecen la manipulación y el engaño.

Bosch también insiste en que la propia Constitución ya protege el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. Y ahí dejó una de las frases que más repercusión está teniendo en redes:

"La Constitución indica claramente que la ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz. Y atención: no dice que tenga derecho a ser bombardeada con basura".

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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