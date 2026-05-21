El juez Joaquim Bosch, sobre los bulos en los pseudomedios: "La ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz, no a ser bombardeada con basura"

El juez Joaquim Bosch, en un acto organizado por el Ayuntamiento de Cullera.

El juez Joaquim Bosch ha lanzado una contundente reflexión sobre el auge de los bulos y la desinformación en internet durante una entrevista de casi dos horas publicada en YouTube. Y una de sus frases más comentadas ha sido especialmente directa: "La ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz, no a ser bombardeada con basura".

El magistrado, muy activo en debates públicos sobre justicia y democracia, abordó el fenómeno de los pseudomedios, las granjas de bots y los algoritmos que amplifican contenidos falsos en redes sociales. Todo ello después de que le preguntaran si considera necesario endurecer la legislación frente a los bulos.

Bosch admite que no tiene claro que el Código Penal sea la primera herramienta para afrontar este problema, pero sí cree que la desinformación se ha convertido ya en "una amenaza muy seria para el sistema democrático".

"Mentiras industrializadas"

Durante la conversación, el juez describe un ecosistema digital dominado por "falsedades" y "desinformación industrializada", impulsada por estructuras perfectamente organizadas.

"Nos encontramos ante el reto de tener que actuar ante una mentira industrial difundida a través de granjas de bots y organizaciones muy bien engrasadas económicamente", sostiene.

Bosch considera que el problema se ha agravado enormemente con la aparición de las plataformas digitales y los algoritmos que multiplican el alcance de determinados mensajes.

"Hoy se generan auténticas bolas de nieve que vulneran los derechos de la ciudadanía y contra las que es muy difícil responder con los instrumentos jurídicos que tenemos", afirma.

Influencers con más impacto que algunos medios

Uno de los momentos más llamativos llega cuando el magistrado pone el foco directamente sobre influencers y pseudomedios que, según explica, tienen hoy una capacidad de difusión gigantesca.

"Hay influencers que tienen mucha más capacidad de difundir bulos y mentiras tóxicas que incluso algunos medios", advierte.

Por eso reclama una legislación "mucho más avanzada" tanto a nivel europeo como nacional, capaz de actuar sobre algoritmos, plataformas virtuales y sistemas de recomendación que, en su opinión, favorecen la manipulación y el engaño.

Bosch también insiste en que la propia Constitución ya protege el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. Y ahí dejó una de las frases que más repercusión está teniendo en redes:

"La Constitución indica claramente que la ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz. Y atención: no dice que tenga derecho a ser bombardeada con basura".