HBO, víctima de un ciberataque

HBO ha sido víctima de un ciberataque, según ha confirmado la propia plataforma de televisión a Variety. Esta publicación apunta que los hackers podrían haber robado episodios inéditos de algunas series y el guión del próximo capítulo de Juego de Tronos. En total podrían haber obtenido 1,5 terbytes de datos.

Además de haber reconocido la intrusión, HBO ha asegurado que ya está investigando el incidente. "La protección de los datos es una prioridad absoluta en HBO y nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger los datos que custodiamos", ha añadido la compañía en un comunicado enviado a Variety.

Entertainment Weekly asegura que los episodios filtrados son de las series Ballers y Room 104, además de material que supuestamente se corresponde con el cuarto episodio de la séptima temporada de Juego de Tronos.

HBO no se ha referido a qué contenido ha sido robado. El CEO Richard Plepler se ha dirigido a los empleados de HBO vía email para alertar sobre la brecha de seguridad. Según Entertainment Weekly, en ese mensaje califica la intrusión como "perturbadora e inquietante" aunque asegura que no tiene duda de que lidiarán con el asunto "con éxito".

Este ataque se suma a los sufridos por otras plataformas. En abril, un hacker filtró episodios de Orange is the New Black de Netflix. Un mes después, un hacker aseguró haber robado la nueva entrega de Piratas del Caribe de Disney, aunque la compañía aseguró que se trató de una farsa. El mayor hackeo en este ámbito lo sufrió Sony en 2014.