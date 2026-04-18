Enfocan al palco en la final de la Copa del Rey y hay gente que se sorprende al ver a alguien a pocos asientos de Felipe VI

Felipe VI en el palco de la Cartuja de Sevilla, en la final de la Copa del Rey.

El palco de autoridades de la final de la Copa del Rey ha dejado una nueva anécdota que está siendo comentada en redes sociales. Felipe VI no se ha perdido la cita y ha asistido a la final que disputan Atlético de Madrid y Real Sociedad en la Cartuja de Sevilla.

El monarca español se ha sentado en el su sitio en el palco, acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. No han sido ni muchos menos las únicas autoridades que han estado presentes.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, o el entrenador de la selección española masculina de fútbol, Luis de la Fuente, se han sentado junto a Felipe VI.

Pero lo realmente llamativo ha sido ver a pocos asientos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y no, el lío no es porque esté presente, ya que compite un equipo madrileño en la final de la Copa del Rey.

Lo curioso es que la dirigente madrileña ha celebrado esta misma tarde, a las 18:00 horas, en plena Puerta del Sol de Madrid, la entrega de la Medalla de Oro a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

De Sol a La Cartuja

Ayuso ha acompañado en todo momento a María Corina Machado y han salido al balcón de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol a saludar a los venezolanos que se han concentrado en la céntrica plaza madrileña.

Lo curioso es que eran alrededor de las 19:00 horas y la presidenta madrileña seguía en la capital madrileña. Algo que parecía indicar que Ayuso no asistiría a la final de la Copa del Rey.

Pero tal y como han captado las cámaras de RTVE, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a la tribuna de autoridades en la Cartuja de Sevilla a tiempo para poder disfrutar del encuentro.

Isabel Díaz Ayuso, presente en la final de la Copa del Rey. RTVE

Desde el palco, el presidente de la Junta de Andalucía ha destacado en un mensaje compartido en la red social X que "Andalucía vuelve a ser protagonista de un evento deportivo de máximo nivel".

En el mensaje, el mandatario andaluz ha celebrado el "vibrante inicio" del encuentro en el "flamante" Estadio de la Cartuja de Sevilla, tras una primera parte en la que la Real Sociedad arrancó el encuentro con un gol a los 18 segundos, poniendo las armas sobre la mesa desde el inicio de la final.