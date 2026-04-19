El chef José Andrés habla con 'The Washington Post' y deja este consejo para comer bien en España

El chef español José Andrés se ha convertido en un cocinero muy popular en todo el mundo. Sus restaurantes en Estados Unidos o la organización sin ánimo de lucro internacional que creó, World Central Kitchen, han dado la vuelta al mundo en los últimos años.

El chef ha ofrecido una entrevista en The Washington Post, con motivo de su próximo libro, Spain My Way: Eat, Drink, and Cook Like a Spaniard (España a mi manera: comer, beber y cocinar como un español).

José Andrés no ha dudado en resaltar la importancia de la gastronomía española, pero también ha dejado algún que otro consejo para los que suelen ir a bares y restaurantes a comer o cenar.

El chef español ha destacado algo: que los clientes puedan comer de pie. "Es la mejor manera de experimentar (la cultura de los bares), sin duda. Y es más rápido. Estás a un paso de la cocina", ha destacado.

Respecto a cómo de importante es la gastronomía para los españoles, José Andrés ha reconocido que "a los españoles les encanta comer". "Pueden conducir durante horas para conseguir una comida. A veces, viajes muy largos", ha contado.

Planificar la ruta gastronómica

Entre los consejos que ha dejado José Andrés a aquellos que quieren visitar pronto España, ha asegurado que es importante planificar bien el itinerario de los sitios en los que va a comer.

El cocinero español ha asegurado el norte es la "tierra de la mantequilla, los quesos, la leche y la nata"; el sur, la "tierra del aceite de oliva". Y también ha resaltado el este, conocido por su arroz y platos mediterráneos y el interior de Castilla y León como especializados en corderos.

"Todos esperan el momento en que el corderito esté listo. Ni antes ni después. Si llegas tarde, ya no hay más", ha contado el chef José Andrés en su conversación con The Washington Post.

"La sencillez de los ingredientes crea un sabor exquisito y sofisticado", ha expuesto, antes de poner en valor que "en el campo se come muy bien" y "siempre se puede encontrar un sitio en medio de la nada".

El desayuno es la comida más importante del día

El chef José Andrés también ha puesto en valor la que se considera como la comida más importante del día, el desayuno. Él ha asegurado que, en ciudades como Madrid, la gente come un pincho de tortilla con café con leche.

También ha resaltado los churros, así como los molletes de pan para comer como tostada. "Los que fabrican el traje mollete te crucificarán", ha ironizado el cocinero español durante la entrevista.

De hecho, habla del desayuno como importante porque la comida es más tarde que en otros países. José Andrés ha recomendado la paella con pollo, conejo y judías verdes en la Comunidad Valenciana: estofado de alubias blancas y cerdo en Asturias; y el cordero lechal asado en el interior del país.

"El guiso de una sola olla es muy popular y tiene mucha fama en España. Después de comer esos guisos, necesitarás una siesta", ha asegurado durante su charla con The Washington Post.

Comer de pie

Volviendo a la idea que José Andrés lleva defendiendo, la de comer de pie, el cocinero español ha defendido que cuando lleva a sus invitados a Sevilla, les aconseja "comer mientras caminan".

"Visitaremos dos, tres o cuatro lugares y no nos sentaremos a una mesa. Es una forma divertida de disfrutarlo", ha destacado el chef, antes de reconocer que habrá sitios en los que te ofrecen distintas tapas.