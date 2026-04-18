Juan Carlos I critica al Gobierno de Sánchez y Javier Aroca da la réplica del día, del mes y del año

El periodista Javier Aroca, colaborador habitual de Malas Lenguas en TVE, ha dejado la réplica más sonada a las palabras que Juan Carlos I ha dedicado en una entrevista en Le Figaro al Gobierno de Pedro Sánchez.

En la entrevista, recogida por la Agencia EFE, el emérito ha asegurado que "en este momento, con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo".

Días después de recibir un reconocimiento en Francia por sus memorias Reconciliación, Juan Carlos I ha explicado al medio francés que "los tiempos cambian y España ha cambiado". "Aunque ya no soy rey, tengo que tener cuidado con lo que digo, con la más mínima palabra", ha contado.

En la entrevista, el emérito también ha destacado el papel de la princesa Leonor y considera que "tendría que estar más en primera línea" porque "da una muy buena imagen de la monarquía".

De hecho, Juan Carlos I también ha defendido la monarquía. "Pienso que es buena para el pueblo. Aporta estabilidad, no se cambia de Rey o de reina cada cuatro años. Encarna también, y sobre todo, la unidad del país. El Rey está por encima de los partidos políticos, lo que significa que puede reinar junto a cualquier partido", ha añadido.

"Las cosas para un rey no son fáciles"

Al ver las palabras de Juan Carlos I sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, Javier Aroca no ha dudado en contestar con total rotundidad desde su perfil en la red social X.

"En una monarquía constitucional las cosas para un rey no son fáciles ni difíciles, son las que dice la Constitución", ha señalado en la primera parte del tuit.

De hecho, Javier Aroca se ha guardado lo mejor para el final del tuit. "La otra opción es su cuñado Constantino cuyos hijos ya llevan civilmente el apellido De Gres", ha sentenciado, en un mensaje que suma más de 1.000 me gusta.

Hace unos días, Aroca habló en Malas Lenguas de la nueva visita de Juan Carlos I a España para participar en varias regatas en Sanxenxo. "Me parece una ordinariez. Absolutamente obsceno", ha expuesto.

"Una circunstancia dónde la mayoría de los pensionistas de este país las están pasando canutas. A pesar de que se ha hecho un esfuerzo de subida de pensiones, la mayoría de los pensionistas no pueden ir a regatear, ni a grandes corridas de toros, ni a grandes festivales, ni se pueden desplazar en aviones privados", criticó.

Javier Aroca destacó que "es una ofensa constante a la ciudadanía" y es "una manera demoledora de ir socavando la confianza que puede haber en un sistema que tarde o temprano te vuelve a dar estos dividendos". "Me refiero a la monarquía. Sustancialmente es esto", recriminó.