Lío por el rótulo que TVE ha puesto para informar de las celebraciones en San Sebastián por la Copa del Rey

La Real Sociedad se ha proclamado campeón de la Copa del Rey tras vencer en los penaltis al Atlético de Madrid en un partido que terminó 2-2 y que tuvo de todo, sobre todo muchos goles. Y algún que otro momento extraño en el palco.

Marrero, portero del equipo vasco, se ha convertido en el hombre de la noche con su brillante actuación en la tanda parando los dos primeros penaltis nada más y nada menos que a Sorltoh y a Julián Álvarez.

Este último había dado vida a su equipo con un gol en el minuto 83 que forjó la prórroga y los penaltis. El equipo de Simeone, que viene de eliminar al Barcelona en una eliminatoria muy exigente, aguantó hasta el final pero volvió a tener mala suerte desde el punto de penalti.

Los aficionados de la Real Sociedad celebraron al victoria tanto en Sevilla como en San Sebastián, cuyas calles se llenaron de miles y miles de personas para celebrar el título de copa.

Ahí ha tenido lugar un momento de confusión durante la retransmisión de TVE que está dando que hablar por el error. Mientras se veía a los aficionados de la Real Sociedad celebrar ha aparecido un rótulo que decía: "Miles de aficionados atléticos en Neptuno. El Atlético celebra su undécima copa del Rey".

A los pocos segundos se han percatado del error y ha vuelto a aparecer un rótulo que esta vez sí decía: "Miles de aficionados en el Ayuntamiento de San Sebastián. La Real celebra su cuarta copa del Rey".

"Conectan con Donosti apenas unos segundos... y letrero al canto", se ha podido leer en X de parte de un usuario que se ha percatado del momento y lo ha subido a la red social de Elon Musk.

"Es que Neptuno se ha venido a la concha ,que para eso es el rey del mar y en Madrid no hay playa ni mar", dice una persona, tirando de humor ante el breve rótulo.