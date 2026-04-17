Jordi Wild explica qué hará si en su evento se vuelve a corear "Pedro Sánchez, hijo de..."

Jordi Wild está a escasas semanas de realizar su evento de lucha Dogfight Wild Tournament, una especie de Velada del Año de Ibai pero de Slytherin donde hay pocas reglas y combates mucho más bestias.

En la propia web de evento, más sangriento que el de Ibai Llanos, se dice que esto es "una experiencia donde los combates rompen cualquier formato tradicional y cada enfrentamiento lleva el espectáculo un paso más allá".

El próximo 23 de mayo Madrid acoge este evento donde hace justo un año se coreo de forma masiva un cántico contrario al presidente Pedro Sánchez. Ahora, Jordi Wild ha explicado que, de primeras, no se dio cuenta de que los allí presentes gritaban "Pedro Sánchez, hijo de puta".

Ha explicado el youtuber, presentador de The Wild Project, uno de los más escuchados en español, que la gente cantó esto "porque tenían ganas de sarao": "Lo que escuché fue 'Quiero sangre, hijo de puta'. No es broma. Escuché eso varias veces".

Se ha excusado el youtuber diciendo que llevaba pinganillo y que no escuchó bien. Después, durante la actuación del cómico David Suárez, volvieron a corearlo y ahí ya se percató de lo que le decían.

"Esto a mí no me aporta nada, sinceramente, tampoco es un evento político, ni mucho menos. No me interesaba. Luego se repitió varias veces", ha contado, añadiendo que la primera vez que lo escuchó reaccionó de una forma en la que parecía que lo apoyaba, pero nada de eso.

Ahora ha pedido directamente a los que vayan en mayo a su evento que, aunque este sea "un cántico meme" y mucha gente lo diga "para hacer la gracia", no lo quiere de nuevo en su velada.

"Corta un poco el rollo del evento. Corta un poco la magia, pero tampoco lo voy a censurar", ha zanjado sobre el futuro evento.