Las cámaras captan lo que ha hecho Oyarzabal cuando se ha cruzado con Ayuso y está dando la vuelta a España

¿Despiste o hecho a propósito? Las cámaras de Televisión Española, cadena encargada de retransmitir la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad han captado una imagen que en la mañana del domingo recorre como la pólvora las redes sociales: el despiste de Mikel Oyarzabal con Isabel Díaz Ayuso.

La Real Sociedad se llevó el triunfo tras una agónica tanda de penaltis en la que el portero Marrero se colocó la corona de rey y paró dos lanzamientos a dos expertos como Julián Álvarez y Sorloth.

Antes de recoger la copa, los futbolistas desfilaron por el palco de autoridades y mucho se está comentando que Mikel Oyarzabal no ha saludado a Isabel Díaz Ayuso cuando ha pasado delante de ella, no se sabe si por despiste, si porque el protocolo decía que había que saludar primero a Enrique Cerezo o por otra razón.

Como se puede ver en la retransmisión, los jugadores que primero suben al palco para recibir la copa de la mano del rey Felipe VI sí saludan a la presidenta de la Comunidad de Madrid pero después las cámaras no enfocan a todos los futbolistas y no se sabe si todos empiezan el saludo en ella.

Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad, ha sido el último en saludar a todos los presentes en el palco y en lugar de empezar por Ayuso lo ha hecho directamente por Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.

Varios usuarios han compartido el momento, que se está viralizando en X, donde uno de esos vídeos del no saludo entre el futbolista de la selección española y la política madrileña cuenta ya con más de 4.000 'me gusta'.

En comentarios al vídeo se está especulando con la razón. Otros muchos señalan que Ayuso no estaba dando la mano a los futbolistas de la Real Sociedad pero sí saluda a otros al inicio.

Además, todos los jugadores presentes pasaron por delante de Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, anfitrión del evento porque se jugaba en Sevilla, y de Alberto Núñez Feijóo, y los saludaron.