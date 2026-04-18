Lo que 'The New York Times' dice de la postura de Sánchez con Trump va a formar una buena en España

El prestigioso medio estadounidense The New York Times ha publicado un artículo este sábado en el que ha analizado la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder norteamericano, Donald Trump, y lo que ha dicho va a generar un gran debate en España.

En su titular, hacen toda una declaración de intenciones. "Cómo una disputa con Trump le ofreció al líder español un salvavidas político". "Para la izquierda en el extranjero, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es un héroe por enfrentarse al presidente Trump. En España, Trump es visto como el salvador político de Sánchez ante los espinosos desafíos internos", han señalado.

En el artículo, escrito por el periodista Jason Horowitz, aseguran que "para muchos en la izquierda global, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, se ha erigido como un superhéroe progresista".

"No solo ha defendido posturas liberales en materia de inmigración, energías renovables y derechos civiles, sino que también se ha enfrentado al presidente Trump por los aranceles, el secuestro del líder venezolano y, ahora, sobre todo, por la guerra en Irán", han añadido.

El mismo día en el que Sánchez organiza una cumbre progresista mundial en Barcelona, desde The New York Times cuentan que los líderes liberales "habitan un universo español alternativo donde se percibe que el señor Trump acude al rescate del señor Sánchez al involucrarlo en disputas internacionales que desvían la atención de los problemas internos del líder español".

Trump, "un salvavidas"

Lo más llamativo es que desde el prestigioso medio estadounidense destacan que Sánchez es "presidente socialista de España desde 2018" es "conocido en su país por su disposición a decir y hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder".

"Sus partidarios liberales lo elogian por su habilidad para manejar la política con astucia, una destreza que, según afirman, escasea a nivel mundial y es necesaria para contrarrestar el auge de la derecha", han señalado.

Además de los pactos de Sánchez con partidos separatistas "para asegurarse la mayoría parlamentaria", también han expuesto que "la crítica que quizás más ha perseguido a Sánchez es su asociación con exfuncionarios del PSOE caídos en desgracia, a quienes sus enemigos han denominado la 'Banda Peugeot".

"Sin embargo, una década después, con todos sus compañeros de viaje enfrentando acusaciones de corrupción y constantes ataques de los conservadores, el viaje parece haberle dejado una sensación de malestar", han detallado.

The New York Times ha explicado que "a pesar de tener la economía de mayor crecimiento en la Unión Europea, España se ha polarizado cada vez más, y gran parte del resentimiento se centra en Sánchez".

Aseguran que el cántico 'Pedro Sánchez, hijo de p...' es "un cántico común y espontáneo en cines, estadios de fútbol y discotecas frecuentadas por jóvenes de derecha". Pero considera que Trump ha lanzado "insultos como si fueran un salvavidas".

"La guerra en Irán le brindó a Sánchez una plataforma aún mayor para enfrentarse a Trump. Entre los líderes europeos, fue uno de los primeros y más acérrimos críticos de los ataques de Trump contra Irán", han apuntado.

Para terminar, han sentenciado con que "ahora, la popularidad de Sánchez ha aumentado y parece estar disfrutando del momento", recordando su viaje oficial a China de esta semana o su respaldo al papa León XIV "con una referencia bíblica".