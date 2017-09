Assange confunde 'El Mundo Today' con 'El Mundo' y la lía parda en Twitter: "Estúpido"

Tras su sonado rifirrafe con el escritor Arturo Pérez-Reverte, y tras presagiar una guerra civil en España el 1-O, el fundador de Wikileaks —y "entidad supranacional", según Gabriel Rufián—, Julian Assange, ha vuelto a la carga con una metedura de pata, cuando menos, cómica.

Con motivo de la frenética actividad de Assange por el conflicto catalán, la web satírica El Mundo Today le ha dedicado una de sus bromas en Twitter. Rezaba la chanza:

Lo sorprendente ha sido cuando Assange, indignado, ha respondido negándolo e insultando:

El fundador de Wikileaks había confundido la publicación satírica con el diario El Mundo, algo de lo que le ha advertido un tuitero:

I appreciate the joke. But it's hard to tell the difference with the real "El Mundo" which is often ferociously stupid.