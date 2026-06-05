Lo estábamos esperando y ha llegado: esto dice Óscar Puente sobre el consejero de Ayuso que frivolizó sobre el calor que soportan los niños madrileños en las aulas

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte del gobierno de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, saltó este jueves al estrellato después de frivolizar sobre el calor que están pasando muchos niños madrileños en estos días de altas temperaturas por la falta de climatización en las aulas.

Durante la habitual sesión de control al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea, de Paco aseguró: "Les puedo asegurar que en Murcia, cuando hace calor, hace calor. Y aquí estoy, y aquí estamos todos. Y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Vicente Medina, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió 'Cansera'", ha expuesto De Paco para recomendar a los diputados de la izquierda que lean ese poema para descubrir "cómo el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración".

Unas palabras que, por supuesto, provocaron la indignación en la bancada de la oposición y que rápidamente se viralizaron en redes sociales. En El HuffPost hemos recogido algunas de esas reacciones. "La culpa no es del calor, la culpa es suya, que no sabe hacer su trabajo", ha dicho en televisión el periodista Antón Losada. "¿Alguien me puede explicar esta falta de sensibilidad? Con esa sonrisa…", ha dicho también el cantante Ismael Serrano. "Los críos en aulas a temperatura de sauna. Pero ellos se descojonan", ha escrito por su parte en X el presentador de La Sexta, Iñaki López.

Por supuesto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, tampoco se iba a quedar callado ante las polémicas palabras del consejero de Ayuso y este viernes ha escrito un tuit dando su opinión. "No se de qué se sorprenden algunos. Igual esperaban que un consejero de cultura de Ayuso mostrase alguna sensibilidad, no que fuese un prepotente provocador que se ríe en la cara de las familias que llevan a sus hijos a la escuela pública. Y a mí me parece de todo menos sorprendente", ha dicho.

Más Madrid pidió quitar el aire acondicionado de la Asamblea

Más Madrid registró este miércoles una petición en la Asamblea de Madrid para que los plenos que se celebren en los próximos días no cuenten con el aire acondicionado activado. El propósito es que los diputados autonómicos desempeñen su trabajo en las mismas condiciones de calor que los docentes madrileños.

"Ningún edificio público de la Comunidad de Madrid carece de la necesaria climatización salvo los edificios educativos. No hay ninguna razón sanitaria, humana ni funcional por la que las condiciones climáticas que no está dispuesta a soportar para sí el gobierno de la Comunidad de Madrid, sea impuesta a la comunidad educativa. Si el gobierno piensa que hay que soportar estas temperaturas porque 'lógicamente, cuando hace calor, hace calor', debe predicar con el ejemplo para no parecer tan insensible como cruel. No hay ninguna razón para que en la Asamblea de Madrid no soportemos las condiciones que exigimos a profesoras, profesores, niños y niñas en nuestras aulas", señalaban.