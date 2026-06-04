El BOE lo hace oficial: será festivo el 24 de junio por San Juan en estas provincias

La noche más corta (y para muchos especial) del año se acerca. Millones de personas se preparan para celebrar el 24 de junio, festividad de San Juan... aunque también serán millones los menos afortunados. Esta fecha no se considera fiesta en toda España, por lo que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha 'intervenido' para aclarar el asunto.

Según el BOE y de acuerdo con el calendario laboral de 2026 conocido meses atrás, el 24 de junio será festivo en tres comunidades autónomas únicamente. Son los casos de Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia.

Por ende, será festivo en todo el territorio de las provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona (Cataluña), Alicante, Castellón y Valencia (Comunidad Valencia) y A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra (Galicia).

A nivel local, es otra historia, porque son multiples las localidades que celebran San Juan y viven un festivo municipal, aunque a nivel provincial se considere un día ordinario más.

Capitales de provincia y ciudades de referencia como León, Albacete, Badajoz o Soria se suman a una lista de celebraciones que alcanza a más de 300 poblaciones de toda España.

Este año, el 24 de junio cae en miércoles, por lo que se trunca la ilusión de un 'puente' que, a estas alturas, no nos vendría mal a ninguno.

Lo que sí se vivirá este año, y como manda la tradición es el recurrente 'salto de la hogueras', una imagen habitual en Alicante y ya exportada a otras zonas. Se trata de un gesto de 'purificación' para dejar atrás las malas sensaciones, que 'arden' en el fuego de las hogueras situadas en la playa.

Los menos afortunados con el 24 de junio a efectos de calendario laboral tendrán que esperar hasta el 15 de agosto, por la Asunción de la Virgen, el próximo festivo nacional... que además cae en sábado.