Sánchez: "Nunca he conocido ni se me informó sobre las andanzas de Leire Díez"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este viernes haber tenido conocimiento sobre la supuesta infraestructura que se habría organizado dentro del PSOE para entorpecer diferentes investigaciones que afectaban al propio partido o a miembros del Gobierno. Una trama que, según el informe de la UCO al que tuvo acceso El HuffPost, habría estado liderada por el exsecretario de organización del partido, Santos Cerdán, y por la exmilitante, Leire Díez.

"Las informaciones que se han conocido estos días nos llenan de decepción, preocupación e indignación. Y a mí también. Y quiero ser claro: nunca he conocido ni se me ha informado sobre las andanzas de Leire Díez. Y nunca las hubiera tolerado", ha dicho el líder socialista en Montenegro tras reunirse con el primer ministro de dicho país.

Ante los medios, Sánchez ha asegurado que el equipo jurídico del PSOE está trabajando sobre las próximas acciones que se van a tomar una vez se analice a fondo todo el soporte documental. "Mi partido es íntegro y las corruptelas de unos pocos no van a empañar e impugnar la enorme tarea que están haciendo tanto el Gobierno como el PSOE. Nosotros no hicimos como el PP, que utilizó los resortes del Estado para entorpecer investigaciones. A mí, en particular, una mal llamada policía patriótica me espió siendo líder de la oposición", ha dicho en referencia, por ejemplo, a la "operación Kitchen" que también se está juzgando estos días en la Audiencia Nacional.

Y ha insistido: "No vamos a permitir que esta oposición marrullera utilice el ruido o las insidias sin ningún tipo de fundamento para impugnar la labor de un Gobierno que está consiguiendo que España hoy goce uno de los mejores momentos de nuestra historia democrática".

Igualmente, Sánchez ha salido en defensa de la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, después de conocerse que mantuvo al menos tres reuniones con Leire Díez. "Ha dado las explicaciones necesarias y manifestamos nuestra confianza en su profesionalidad y honestidad. Está haciendo un trabajo muy positivo en esta institución y respetando, por supuesto, su autonomía", ha dicho.