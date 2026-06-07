Un profesor deja una reflexión cristalina tras oír a un alumno decir "para qué me esfuerzo, si al final da igual"

Arturo es un profesor de instituto que ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok, donde se hace llamar con el nombre de usuario @estotambieneseducar, en el que reflexiona tras escuchar a un alumno decirle: "Para qué me voy a esforzar, si al final da igual".

"Hace pocos días un alumno me dijo una frase que todavía me hace pensar y, sinceramente, me dejó pensativo, me dejó un poco mal. Estábamos hablando de estudiar, de esforzarse, de intentar sacar adelante el curso, y este alumno me dijo: "Profe, para qué voy a esforzarme si al final da igual".

El docente reconoce que no lo dijo con mala intención ni para provocar, sino porque realmente lo pensaba, y eso es lo que le preocupa: "Los alumnos cada vez escuchan más eso de que estudiar no sirve, que esforzarse no sirv,e que trabajar no sirve, que todo depende de la suerte".

"Tenemos un problema muy serio"

"Cuando un adolescente empieza a creer eso, tenemos un problema muy muy serio, porque el problema no es un alumno, es una sociedad entera que está dejando de creer en el esfuerzo", ha defendido.

Aquel alumno no solo le hizo reflexionar, sino que le dejó "un poco roto", porque no percibió falta de ganas, sino "falta de esperanzas". Por eso lanzó una pregunta a sus seguidores y a todos aquellos a los que el algoritmo lleve su vídeo: "¿Creéis que estamos transmitiendo a los jóvenes la importancia del esfuerzo, de la responsabilidad, de intentar luchar para conseguir los sueños?".

"O estamos dejando a los jóvenes tener personas como modelo que no les transmiten absolutamente nada positivo? Porque esto también es educar", ha rematado.

En cuanto a las reacciones, Arturo se ha mostrado muy de acuerdo con lo que ha señalado la usuaria @Clerbraper: "Creo que se debería insistir más en modelos que demuestren que el esfuerzo y la disciplina merecen la pena, sobre todo para que no crean que todo se consigue así porque sí, sino por el trabajo que hay detrás".