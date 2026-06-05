El Gobierno de México no puede ocultar la "sonrisa" al ver quién ha vuelto del PP tras la gira de Ayuso

El Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum comienza a acostumbrarse a que entre los habituales adversarios de la oposición política doméstica se encuentren rostros de políticos llegados directamente de España. Una nueva visita procedente de la derecha española ha acaparado los focos en el país norteamericano y ha hecho rememorar el —tan polémico como abrupto— paso de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En boca del ministro de Exteriores mexicano, Roberto Velasco, se ha procedido a un nuevo ofrecimiento que recuerda en gran medida al primero que se le formuló a Ayuso, con una mezcla de ironía y cortesía —no, no es otro chiste sobre Hernán Cortés— de regresar a pasar unos días de vacaciones. En esta ocasión ese ofrecimiento también se extrapola a otra figura del Partido Popular (PP).

"Son bienvenidas cada que deseen venir a México a dar conferencias o de vacaciones", ha deslizado en una rueda de prensa el máximo responsable de la diplomacia mexicana, acompañado de su homólogo alemán, al que ha tenido que ponerlo en contexto indicándole que "hay una costumbre que se ha vuelto frecuente de que vengan visitantes a decirnos en México a los mexicanos quiénes somos". Se refiere a la visita de la diputada española —hasta 2007 era solo argentina y francesa— Cayetana Álvarez de Toledo.

Sheinbaum, sobre Álvarez: "Ya trajeron otra diputada de España. Está buenísimo"

La presidenta mexicana ya se había pronunciado hace unos días sobre la visita de Álvarez de Toledo que incluyó una intervención en la Universidad de la Libertad —realmente existe y se llama así—. Sheinbaum aludió al discurso que pronunció la portavoz adjunta del PP en el Congreso, uno en el que emuló los ataques de Ayuso al partido gobernante vinculándolo con el narcotráfico: "¿Qué queda de la soberanía nacional mexicana cuando millones de ciudadanos han perdido la soberanía sobre sus propias vidas frente al narcotráfico, frente al poder político, frente a la dependencia económica?".

"Soberanía o crimen organizado. Soberanía o populismo autoritario. Soberanía o dependencia. Es decir: Soberanía o Morena. Soberanía o Sheinbaum", arengó Cayetana Álvarez, sin hacer mención a los lazos de la derecha mexicana del PAN o del PRI con el narcotráfico a lo largo de la historia. ¿Qué respondió Sheinbaum? Utilizó el mismo tono que cuando hablaba de Ayuso y le salió un "ya trajeron otra diputada de España, está buenísimo, está genial", para seguir bromeando con "los nuevos cuadros de la política mexicana".

Ya en tono más serio, Sheinbaum valoró que "tener que traer a una diputada española para hablar de la soberanía nacional está un poco kafkiano, por lo menos". Y, en esa misma línea se movió la reflexión que dejó su ministro de Exteriores, quien quiso "detenerse primero en la paradoja que es que hablen de que México es un país peligroso y, sin embargo, visitan continuamente nuestro país, lo disfrutan, dan conferencias". Velasco no se quedó ahí y le explicó a Álvarez que "nosotros cuando hablamos de soberanía, hablamos de algo que se ha mantenido a través de los siglos y que viene previo incluso a 1521, que viene de culturas milenarias que siguen vivas".

El titular de Exteriores mexicano también le dejó caer que "una historiadora debería saber eso" —además de periodista, Álvarez es historiadora— y que "vemos con una sonrisa esta idea de que se vino aquí a avanzar la civilización durante la conquista, cuando hay aquí civilizaciones muy profundas que tenían desde antes arquitectura, astronomía, matemáticas, calendarios, ciudades".

Antes de finalizar también le ha dejado otra apreciación a la marquesa de Casa Fuerte sobre la libertad que defienden: "Es sesgada sobre todo porque hablan de algunas libertades, pero no hablan por ejemplo de la libertad que tienen las personas de elegir sobre su cuerpo, no hablan tampoco de la libertad que deben tener las personas para salir de la pobreza, si es que nacen en ella, de poder cubrir todas sus necesidades básicas y, de esa forma, realmente elegir cómo quieren vivir su vida".