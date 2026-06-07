El papa, en una España más atea que nunca: de la caída de bodas religiosas al descreimiento de la juventud por la religión

La visita del papa León XIV a España llega en un momento de transformación histórica para la religión en el país. La España que recib al pontífice es mucho más secular, envejecida en términos de práctica católica y distante de la Iglesia que hace apenas dos o tres décadas.

Los datos oficiales muestran una caída sostenida de bodas religiosas, bautizos y asistencia a misa, mientras las nuevas generaciones se declaran cada vez más ateas, agnósticas o indiferentes ante la fe.

La fotografía general es especialmente simbólica porque España fue durante siglos uno de los grandes bastiones del catolicismo europeo. Hoy, sin embargo, la religión pierde peso social incluso en territorios tradicionalmente conservadores y entre jóvenes que ya no vinculan identidad, familia o moral con la Iglesia.

España ya no es un país mayoritariamente practicante: ¿arderemos en el infierno?



Aunque el catolicismo sigue siendo la religión mayoritaria sobre el papel, la práctica real ha caído de forma drástica. Según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), más de un 40% de los españoles se declara no creyente, ateo o agnóstico, una cifra récord en la serie histórica.

Entre quienes sí se identifican como católicos, la mayoría reconoce que apenas practica. Solo una minoría acude regularmente a misa o participa activamente en la vida religiosa.

El cambio generacional es todavía más profundo. Entre los menores de 35 años, el porcentaje de jóvenes que se declara católico practicante es ya residual en muchas encuestas sociológicas.

La secularización avanza especialmente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, aunque también se extiende progresivamente a provincias históricamente muy religiosas.

Sí quiero, pero en un juzgado: el desplome de las bodas religiosas refleja el cambio cultural

Uno de los indicadores más claros del retroceso religioso aparece en las bodas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hace apenas unas décadas la inmensa mayoría de matrimonios en España se celebraban por la Iglesia. Hoy ocurre exactamente lo contrario: las bodas civiles dominan claramente.

A comienzos de los años 2000, más del 70% de los matrimonios eran religiosos. Actualmente, las bodas católicas apenas representan una minoría del total nacional.

El fenómeno no solo refleja menos práctica religiosa. También evidencia un cambio profundo en la relación de los españoles con instituciones tradicionales como la familia, el matrimonio o la propia Iglesia.

Los bautizos y comuniones también caen



La caída no afecta únicamente a las bodas. Los sacramentos tradicionales ligados a la infancia también muestran un descenso constante.

Cada vez menos familias bautizan a sus hijos y las primeras comuniones pierden peso, especialmente en entornos urbanos. En muchos casos, estas celebraciones sobreviven más como tradición social o familiar que como expresión de fe religiosa.

La Iglesia española lleva años alertando de este proceso de desafección silenciosa, especialmente entre jóvenes adultos que ya no mantienen vínculo estable con parroquias o comunidades religiosas.

Los jóvenes se alejan de la religión



La fractura generacional es probablemente el mayor desafío para la Iglesia en España. Diversos estudios sociológicos muestran que la generación Z y buena parte de los millennials tienen una relación mucho más distante con la religión organizada que sus padres y abuelos.

El fenómeno no es exclusivamente español, pero en España ha avanzado con enorme rapidez. Las razones son múltiples: pérdida de influencia social de la Iglesia, cambios culturales y educativos, secularización acelerada, escándalos vinculados a abusos sexuales, menor transmisión religiosa dentro de las familias y una creciente identificación de la religión con generaciones mayores.

Incluso entre jóvenes que se consideran culturalmente católicos, muchos no participan en ceremonias religiosas ni consideran la fe un elemento central de su identidad.

La Iglesia mantiene influencia, pero mucho menor



Pese al retroceso, la Iglesia católica sigue conservando una presencia importante en España. Gestiona miles de colegios concertados, hospitales, organizaciones benéficas y patrimonio histórico.

Además, grandes eventos religiosos continúan movilizando a cientos de miles de personas, especialmente en celebraciones como la Semana Santa o determinadas peregrinaciones.

Sin embargo, la influencia política y cultural de la Iglesia es muy inferior a la que tuvo durante gran parte del siglo XX.

España ha pasado en apenas una generación de ser uno de los países más católicos de Europa occidental a situarse entre las sociedades más secularizadas del continente.

El sentimiento religioso en números

Veamos las diferencias entre hoy, lo que ocurría hace 50 años y respecto al princpio del siglo XXI:

Españoles que se declaran católicos : 90% en los años 70; 55% en 2024-2025 y 55% según últimos datos.

: 90% en los años 70; 55% en 2024-2025 y 55% según últimos datos. Jóvenes 18-29 que se declaran católicos y/o practicantes : no hay datos de hace 50 años; 60% en 2002; 32% en 2024 y 32% en la actualidad, con un 28% de practicantes hace 25 años y un 8% a día de hoy.

: no hay datos de hace 50 años; 60% en 2002; 32% en 2024 y 32% en la actualidad, con un 28% de practicantes hace 25 años y un 8% a día de hoy. Personas sin religión : 13,2% en 2000 y 42% en 2024.

: 13,2% en 2000 y 42% en 2024. Jóvenes 18-24 sin religión oficial : no hay datos de hace 50 años y 61% en 2025.

: no hay datos de hace 50 años y 61% en 2025. Jóvenes 18-24 con creencia espiritual: 31% en 2025.

En 50 años, España ha pasado de una sociedad abrumadoramente católica a otra mucho más secularizada. La caída es más fuerte entre jóvenes y la práctica religiosa juvenil también se ha hundido. A la vez, crece una espiritualidad no institucional.

Una visita papal con fuerte carga simbólica



Por eso, la llegada del papa tiene una enorme carga simbólica. El pontífice llega a un país donde la religión ya no ocupa el centro de la vida pública, pero donde el legado católico sigue profundamente ligado a la historia, la cultura y la identidad colectiva.

La gran incógnita será comprobar hasta qué punto la visita logra movilizar a una sociedad cada vez más distante de la Iglesia, especialmente entre los jóvenes. Porque el gran reto del catolicismo español ya no es solo conservar fieles, sino evitar convertirse en una institución asociada casi exclusivamente a generaciones mayores.