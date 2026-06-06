La decisión de la reina Letizia con la que dejó las cosas muy claras y el gesto de Felipe VI en su recibimiento al papa León XIV en Madrid

Los reyes Felipe y Letizia con León XIV en la recepción al papa al comienzo de su visita apostólica a España

El gran momento ha llegado. A las 08:13 horas de este sábado 6 de junio de 2026 despegó el avión papal de la compañía Ita Airways con León XIV junto a su séquito y a 80 periodistas de 55 medios.

Unas dos horas después - con cierto adelanto- aterrizó en suelo español, concretamente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, dando comienzo así a su primera visita apostólica del santo padre a España que se produce tras poco más de un año de pontificado.

El papa León XVI saludando en el aeropuerto de Fiumicino antes de volar a Madrid para su visita apostólica a España Mario Tomassetti - Vatican Media/Getty Images)

Como es habitual, la familia real se ha volcado con el papa, al igual que hizo en las cinco visitas que Juan Pablo II realizó a España y en las tres de Benedicto XVI. Con Francisco hubo sintonía, aprecio y varios encuentros, pero el argentino nunca visitó nuestro país durante su papado.

Su deseo hubiera sido hacerlo en Canarias, pero la enfermedad y muerte lo impidieron. Por ello, su sucesor no tardó en aceptar la invitación que Felipe VI le extendió tras la misa de inicio de su pontificado en mayo de 2025, y que hizo que además de Madrid y Barcelona se haya incluido el archipiélago canario en este viaje apostólico que se prolonga hasta el 12 de junio.

El avión del papa al aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para su visita apostólica a España Sergio R Moreno

Y mientras llega el momento de visitar la ciudad condal y Canarias, el foco se colocó en la capital de España y en el primer encuentro entre León XIV y la familia real. Los encargados de recibirle han sido los reyes Felipe y Letizia, que le dieron la bienvenida en el Pabellón de Estado de la T4 del aeródromo madrileño.

Junto a ellos han estado autoridades como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El papa León XIV sale del avión tras aterrizar en Madrid para su visita apostólica a España Sergio R Moreno

A las 10:18 horas se ha visto a los reyes Felipe y Letizia saludando a las autoridades políticas y eclesiásticas presentes. Se ha podido comprobar que Felipe VI llevaba una corbata con un color que ha supuesto un gesto a la bandera vaticana. Por su parte, Letizia ha optado por un traje blanco, un color adecuado e indicado para una reina de una monarquía católica como es España.

La esposa de Felipe VI escogió un vestido con falda con vuelo muy favorecedor que había estrenado en su visita de Estado a Egipto en septiembre de 2025. Se trata de un modelo de The 2nd Skin confeccionado en guipur con base en organza de seda natural.

El rey Felipe VI saluda al papa León XIV como marca el protocolo a su llegada a España para su viaje apostólico EFE

Fiel a su estilo, no ha llevado mantilla. Si bien se especulaba con que pudiera llevar esta prenda tradicional española, Letizia, que no es amante de este tipo de complementos y prefiere la sencillez, ha optado por no ponerse ni mantilla, ni velo, ni nada por el estilo. ¿Ha roto el protocolo? En absoluto. Letizia ha dejado las cosas muy claras. Sigue el protocolo, pero con su propio estilo.

Aunque el papa aterrizó antes de tiempo, su salida del avión ha tenido lugar a las 10:33 horas, momento en el que ha bajado por la escalerilla. Ha bajado sonriente y tranquilo y ya en suelo español ha sido recibido por Felipe y Letizia, que han realizado el protocolario saludo al santo padre besándole la mano. Seguidamente, León XIV ha caminado por la alfombra roja flanqueado por los reyes, que le han ido presentado a las autoridades.

El papa León XIV saludando junto a los reyes Felipe y Letizia al comienzo de su visita apostólica a España Europa Press via Getty Images

El recibimiento incluyó un saludo a unas familias, emocionadas al ver al papa y que le han regalado obsequios como una talla mariana. Además, ha dejado momentos entrañables entre la reina Letizia y algunos niños.

Recepción con honores en el palacio real

De todos modos no se ha prolongado demasiado porque esto era solo un aperitivo. El plato fuerte se reservó para la ceremonia de bienvenida oficial en el Palacio Real. A las 11:30 horas, Su Santidad aparece en la Plaza de la Armería escoltado por el Escuadrón de Escolta Real a caballo.

Felipe VI con una corbata con guiño a la bandera de El Vaticano y la reina Letizia con un vestido blanco y sin mantilla en su recibimiento al papa León XIV Sergio R Moreno

Como ha dado a conocer La Zarzuela, se dispondrá una formación de guardia de honor compuesta por la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música, el Grupo de Honores — con sus tres compañías, Monteros de Espinosa, Mar Océano y Plus Ultra — el Escuadrón de Escolta Real, la Batería Real y la Sección de Motos del Grupo de Escoltas.

Los reyes Felipe y Letizia, a los que el papa ya saludó, le reciben a pie de coche, mientras que el encuentro con la princesa Leonor y la infanta Sofía se sitúa en la tribuna. Será así la primera vez en la que se encuentren con el santo padre. Hasta el momento solo habían conocido a un papa, Benedicto XVI, al que saludaron cuando eran pequeñas en La Zarzuela en agosto de 2011, cuando el pontífice alemán visitó España por la Jornada Mundial de la Juventud.

La reina Letizia en el recibimiento al papa León XIV con el vestido blanco que estrenó en su visita de Estado a Egipto Sergio R Moreno

Ya con todos colocados en la Tribuna de Honor, la Batería Real realizará la tradicional salva de 21 cañonazos, máxima distinción militar reservada a jefes de Estado, y perfectamente pertinente para León XIV, que no solo es el líder de la Iglesia Católica, sino Jefe de Estado de El Vaticano, el país más pequeño del mundo. Por supuesto en ese momento sonarán los respectivos himnos nacionales, tras lo que el papa y el rey pasarán revista a la fuerza combinada y habrá saludo a las delegaciones oficiales.

Finalizado esta primera parte, la acción se traslada al interior de la residencia real, con la familia real y León XIV dirigiéndose al Zaguán de Embajadores, atravesando un pasillo de honor compuesto por lanceros del Escuadrón de Escolta Real y subiendo la Escalera de Embajadores y para llegar al Salón de Gasparini para mantener un encuentro los cinco juntos.

Pedro Sánchez saludando a León XIV en el recibimiento al papa al comienzo de su visita apostólica a España EFE

Seguidamente hay saludo a las autoridades españoles en el Salón del Trono para después pronunciarse un discurso de León XIV y de Felipe VI en el Salón de Columnas ante unos 250 invitados entre los que están los poderes del Estado, miembros del Gobierno, los presidentes de las Comunidades Autónomas salvo el lehendakari vasco, expresidentes del Gobierno, representantes de las formaciones políticas con representación parlamentaria, Cuerpo Diplomático acreditado en España, agentes sociales, Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y Comisión Nacional de la Visita de Su Santidad.

Una vigilia para cerrar el primer día del papa en Madrid

Finalizados estos primeros actos, el papa se retira a descansar a la Nunciatura, sede diplomática del Vaticano en España y donde se queda León XIV durante su estancia en Madrid, ciudad en la que va a estar hasta que el 9 de junio parta a Barcelona. Hasta las 18:00 horas no tiene agenda. A partir de entonces visita el centro CEDIA 24 Horas de Cáritas en el barrio de Lucero, que da asistencia a personas sin hogar y en condiciones de vulnerabilidad y que contará con la actuación musical de Niña Pastori.

Los reyes Felipe y Letizia y León XIV caminando juntos en el recibimiento al papa por su visita apostólica a España Sergio R Moreno

Para finalizar esta primera jornada va a estar presente en una vigilia de oración con los jóvenes en la madrileña Plaza de Lima, con la que cierra este primer día de visita apostólica de León XIV a España. Queda por saber cuándo se reunirá con víctimas de abusos de la Iglesia, acto que no estaba programado y que se ha incluido a última hora.