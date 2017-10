Un periodista de Telemadrid fue 'cazado' en directo pidiéndole a un manifestante en Cataluña que enseñara la bandera de España a la cámara cuando él lo dijera.

Ocurrió este martes en la segunda edición del Telediario de la cadena pública madrileña cuando el presentador Javi Gómez dio paso al periodista Javier de la Fuente, que se encontraba en la localidad barcelonesa de Pineda de Mar.

Sin embargo, el reportero, en lugar de iniciar su locución, se giró para dirigirse a uno de los manifestantes: "Te voy a pedir que me enseñes la bandera, por favor, ¿vale?... No, no, espera, cuando yo me dé la vuelta y te lo diga".

"Javier, te estamos escuchando por favor, cuéntanos lo que está ocurriendo en Pineda de Mar, donde hay todo tipo de banderas como hemos visto en las manifestaciones de esta mañana".

Este fue el momento, que ha compartido la propia cuenta de Twitter de la cadena pública: