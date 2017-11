¿Es imprudente que Georgina Rodríguez haga deporte ocho días después de dar a luz?

Una sentadilla sobre un bosu y sosteniendo un balón con las manos. Georgina Rodríguez, la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, ha sorprendido en Instagram con un vídeo en el que aparece haciendo este ejercicio.

El asombro no lo provoca su habilidad física —se entrena con frecuencia, sabe ballet y practica yoga—, sino el hecho de que apenas ocho días antes estuviera dando a luz a su primera hija, Alana Martina.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Nov 20, 2017 at 6:48am PST

La niña nació el 12 de noviembre, la familia abandonó el hospital en la tarde del martes 14 y la publicación —en la que menciona el gimnasio del futbolista, CR7 Crunch Fitness— es del día 20. Un usuario apunta que el vídeo puede no ser actual pero Hola.com ha confirmado que Rodríguez, de 22 años, estuvo en el centro ese lunes por la mañana y realizó algunos ejercicios en la sala.

En dos días la publicación ha generado cerca de 1.800 comentarios, muchos de ellos contrarios a que las mujeres practiquen deporte tan pocos días después de dar a luz.

Yo cuando mi hijo tuvo 20 me fui a "subir" una montañita en modo paseo con él y estuve 10 meses con mucho dolor, mi fisio de suelo pélvico todavía me riñe. A menos de una semana de haber parido eso demuestra que no tienes cabeza.

Por el contrario, algunos de los seguidores de Georgina Rodríguez han dejado patente su apoyo.

A mí me parece bien aunque mi ginecólogo me aconsejó no hacer ejercicio hasta que no se fuesen los puntos... A las 2 semanas de dar a luz ya me recomendó hacer ejercicio abdominal para reforzar la zona y no quedara barriga

