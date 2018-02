Carmen Laura Lourido ha protagonizado su propio cuento de hadas al coronarse como la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en una gala dedicada a la fantasía, con árboles encantados, unicornios, dragones y la magia de la fiesta de la máscara chicharrera.

Con su traje "Renacida", obra del diseñador Jorge González y en representación de Fuentealta, la joven ha sido la elegida entre las 13 aspirantes a la corona en una fiesta de Interés Turístico Internacional y que, a partir del próximo viernes, colonizará todas las esquinas de las calles de la ciudad.

El hilo conductor de la gala fue un cuento de hadas en manos de un niño de siete años que se adentra en un bosque encantado en el que se tropieza con los grupos del carnaval, reinas de los últimos años y los personajes más fantásticos.

Las candidatas subieron al escenario en tres bloques distintos durante periodos de tres minutos y medio en los que presentaron sus candidaturas, portando trajes de grandes dimensiones mientras interpretaban coreografías al ritmo de melodías variopintas.

La ganadora, Carmen Laura Lourido, vistiendo la fantasía "Renacida". Carmen Laura Lourido alza el cetro tras proclamarse Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018. La candidata Ana Deisy Sabina, vistiendo la fantasía "El secreto del firmamento". La candidata Paula Abreu Méndez, vistiendo la fantasía "La novia de la muerte". La candidata Saida Prieto Hernández, vistiendo la fantasía "Mi sueño, una realidad". La candidata Minerva Hernández Hernández, vistiendo la fantasía "Recuerdos de Ypagaraí". La candidata Carolina Viera Gómez, vistiendo la fantasía "Fly me to the Moon". Espectáculo de la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. La candidata Luna Hibner, vistiendo la fantasía "La magia del ritmo". Espectáculo de la Gala, que se celebra en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña. La candidata Cathaysa Machado Hernández, vistiendo la fantasía "Yo disco, yo robot". La comparsa Los Joroperos durante su actuación.