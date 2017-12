Lo que he aprendido tras pasar un año sin comprar nada

Cuando se lo cuento a la gente, tengo que enfatizar cada detalle: sí, en 2017 no me he comprado nada, ni ropa, ni zapatos, ni deportivas, ni accesorios ni nada que pueda llevar en el cuerpo.

No me malinterpretéis: tras 12 meses, aún tengo demasiadas cosas. A lo largo del año, la gente me ha dicho: "Aún no te he visto repetir ropa", pero después de un año sin comprar ni desear nada nuevo, he logrado conocerme mejor.

Este desafío me ha cambiado la vida, y no poco. ¿Cómo iba a ser si no, si tuve que dejar de ir de compras?

En diciembre de 2016 tomé una decisión, asumí un desafío. Los retos no me suponen ninguna novedad, ya que estoy acostumbrada a desafiar a mi cuerpo a diario. Me entreno, me desafío, lo logro. Los retos físicos son para mí tan frecuentes que asumo uno cada semana o cada mes. Cuando soy incapaz de hacer algo, soy tan pertinaz que lo intento hasta que lo domino, por mucho que tarde. No voy a detallar la historia de cómo aprendí a hacer el pino; solo diré que tras seis meses de entrenamiento diario y lágrimas, lo logré.

¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Qué gran plan me depara el futuro? Fue una conversación con mi amigo Gavan la que me abrió los ojos y me desafió a hacer varias cosas en 2017 que me resultaban aterradoras. No me refiero a retos físicos, sino mentales.

Jamás me di cuenta de la cantidad de tiempo que rondaban por mi mente las cosas nuevas, la ropa y las ganas de más. Además, teniendo en cuenta que no compro nada por Internet, nos podemos imaginar el tiempo que habría que añadir a la ecuación si lo hiciera. La verdadera transición empezó en julio. Superé el problema y llegué a un punto en el que las ansias de comprar cosas nuevas desaparecieron por completo. Como si fuera una adicción superada, la sed o el hambre de más se habían esfumado. Había llegado a un punto nuevo para mí. Aunque me mantuve serena al principio, mi mente se abrió y empecé a mantener varias conversaciones serias conmigo misma.

He afrontado un montón de miedos este año simplemente abriendo la mente. No podía seguir evitando el problema. Y ahora ya no tenía bolsos o vestidos tras los que ocultarme y rellenar el nuevo vacío de mi mente. Ya era suficiente. Este año he hecho cosas que me daban miedo, como pedirles salir a dos tíos (me aterroriza y es, sin duda, lo que más me cuesta hacer), abrirme a la posibilidad del rechazo, y eso sin poder contar con unas nuevas deportivas de consolación cuando uno de esos dos tíos me rechazó.

Empecé a darme cuenta de que hablar y exponer tus preocupaciones es una herramienta poderosa, de modo que, desde hace unos meses, hago justo eso cada lunes con mi asesor psicológico para empezar bien los lloros semanales. Para sincerarme, al menos. Me he preocupado tanto por mi salud física que nunca me he parado a pensar cómo estaba mi mente, que es, al fin y al cabo, con lo que voy a vivir toda la vida. He afrontado y superado muchísimos desafíos físicos dando el 100%, pero han sido estos retos personales y mentales los que de verdad me han calado hondo y me han hecho reflexionar.