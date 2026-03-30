Antonio Carmona habla muy claro de Rosalía: lo hace con una comparación que es más que suficiente

El cantaor flamenco Antonio Carmona ha hablado de Rosalía durante una entrevista concedida al diario El Mundo para promocionar sus 20 años en solitario y Baro Drom (Éxodo), su nuevo trabajo que le llevará por los escenarios de toda España.

Durante la conversación, el que fuera rostro principal de Ketama ha comparado cómo se viven los conciertos en Europa respecto a España, explicando que aquí se pierde el respeto por el artista priorizando otras cosas como el móvil o pedir una cerveza.

"El público de Europa es la hostia.. En España vas a un concierto y la gente está a mil cosas que no son la que toca. Hemos perdido el respeto a la música y al artista. Te lo digo así, radicalmente. Voy a conciertos y la gente está más pendiente del teléfono o de pedirse una cerveza. Antes no te movías del sitio. Fuera no pasa", ha asegurado.

Carmona ha ejemplificado que en Alemania se ovaciona al artista tras las canciones, pero que durante las mismas está en silencia escuchando: "En Europa hay mucho respeto hacia la música. Aquí lo hemos ido perdiendo poco a poco. Y es una pena porque mira que ahora los shows y los montajes que llevamos los artistas españoles son alucinantes".

Elogios a Rosalía

Ahí es donde ha comenzado a hablar de Rosalía, que está en plena gira de su disco Lux: "¿Has visto lo de Rosalía? ¡Qué pedazo de show! Estamos al nivel de lo que antes sólo veíamos a un Prince o un Michael Jackson. Ahora los españoles y los latinos estamos de moda. Valorémoslo, coño".

Entonces, Carmona ha tenido que responder al hecho de que Rosalía también haya recibido algunas críticas por utilizar el flamenco siendo paya. "A mí me encanta. Para empezar, ella sabe perfectamente lo que es una granaína. En su primer disco se atrevió totalmente con el flamenco y es cojonudo. Conoce y respeta el flamenco y, joder, que alguien dé un concierto en Boston y, de repente, haga un cacho de granaína de mi tierra y se acuerde de La Niña de los Peines y de nuestra gente ilustre me parece maravilloso", ha sentenciado.

El artista ha afirmado que eso "es la hostia para el flamenco". "Que luego quieran decirle los puristas que no es flamenca… Pues, claro, como tampoco lo soy yo, pero estoy muy apegado a ello y sé reconocer los cantes", ha apuntado.

Además, ha dejado una última reflexión: "Mientras haya conocimiento y respeto, ¿cuál es la queja? Rosalía atrae a la gente hacia lo nuestro, hacia nuestra cultura, y eso siempre es bueno".