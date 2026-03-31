Pedro Sánchez recomienda al grupo 'Depresión Sonora' y la respuesta del grupo es de Grammy

Las redes sociales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son un éxito. Todos los fines de semana el dirigente socialista hace recomendaciones culturales y muestra qué hace en su tiempo libre: las rutas que hace, por dónde va en bicicleta, etc.

Esto hace que Sánchez, gracias a sus vídeos, se convierta en tema de conversación también el fin de semana y no por sus mensajes políticos o por sus decisiones sino por sus gustos literarios o musicales.

Hace unos días, Sánchez recomendó en sus canales oficiales al grupo Depresión Sonora del artista y productor Marcos Crespo. Este grupo nacido en 2020 combina elementos del post-punk, la música electrónica y el lo-fi.

En X, la cuenta oficial de Depresión Sonora ha dejado numerosos mensajes entrando al juego. "Pedro sánchez recomendado mi música no estaba en la quiniela de este año", han señalado en un primer mensaje.

En otro han comentado: "Este perro sí que entiende de internet". En referencia precisamente a la canción que ha recomendado el presidente Sánchez. Y por último han escrito: "psoizado lol".

Pero, ¿qué quiere decir estar 'psoizado'? Básicamente en el humor de internet viene a querer decir que Pedro Sánchez y en este caso el PSOE siempre se salen con la suya porque te dicen siempre lo que quieres escuchar.

En Eldiario.es Aldo Conway lo explicó con un ejemplo: "Es como cuando vuelves a confiar en tu ex que ya te ha puesto los cuernos cinco veces y llega la sexta y te quedas con el gesto de Macaulay Culkin en Solo en Casa".

Viral por su gorra

Este mismo fin de semana Sánchez también dio que hablar por la guerra que llevó puesta en una de sus carreras en bicicleta por la montaña. En un vídeo, de unos 27 segundos de duración, Sánchez, con gafas deportivas y camiseta y gorra de color rojo, muestra cómo disfruta de la naturaleza montado en su bicicleta.

Y no tardó en hacerse viral por un detalle: la gorra.

Al igual que el presidente de EEUU, Donald Trump, tiene su lema "Make America Great Again (Hagamos a América grande otra vez)", Sánchez ha seguido sus pasos, pero con otra frase. "Make Science Great Again (Hagamos a la ciencia grande otra vez)".