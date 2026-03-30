Estos son los supermercados que abren en Semana Santa: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Aldi y Dia

Los días de fiesta no son sólo sinónimo de descanso o de organizar una escapada, también hay que tener en cuenta otros aspectos mundanos como hacer la compra. Un acto tan sencillo puede volverse especialmente complicado en estas situaciones, debido a que algunos supermercados cierran y otros abren con horario reducido.

Si tienes que acudir a Mercadona, Carrefour o Lidl durante esta Semana Santa más te vale ser previsor y echar un ojo a los horarios. Recuerda que el Viernes Santo es festivo nacional y que el Jueves Santo también es fiesta en casi todas las comunidades autónomas, y esto afecta al horario de los supermercados.

El Jueves Santo es fiesta en todas las comunidades excepto en Cataluña y Comunidad Valencia, mientras que el Lunes de Pascua será fiesta en Castilla la Mancha, Navarra, La Rioja, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

Si empiezas a tener la nevera vacía lo mejor es que vayas ya a hacer la compra. En el caso de que necesites acudir entre el jueves y el domingo, apunta bien qué supermercados puedes encontrar abiertos. Pero ojo, que esto también depende de la zona en la que vivas, porque algunos funcionan a modo de franquicia los horarios pueden verse modificados.

Horarios de Mercadona en Semana Santa

La cadena de Juan Roig cierra todos los días festivos y el domingo, así que sólo lo encontrarás abierto hasta el miércoles, salvo en Cataluña y Comunidad Valenciana, donde abre el jueves. El sábado sí que abre en todas las comunidades.

El horario de Mercadona es de 9.00 a 21.30.

Lidl

La apertura y el horario de Lidl depende de la localidad en la que te encuentres. En algunas zonas abre los días de fiesta desde las 9.00 hasta las 15.00. En otras localidades hace su horario completo hasta las 21.30.

El domingo la mayoría de establecimientos de Lidl se mantienen cerrados.

Carrefour

El horario habitual de Carrefour es de 9.00 a 21.00 de lunes a sábado, mientras que los domingos abren de 10.00 a 22.00. En la mayoría de ciudades seguirá este horario en Semana Santa.

Es una de las mejores opciones si quieres hacer la compra estos días. Además, hay algunos establecimientos que abren las 24 horas.

Dia

Esta es una de las cadenas que funciona a modo de franquicia, así que la apertura en festivos depende de cada tienda. Si tienes uno cerca de casa tendrás que informarte con antelación.

El horario habitual de Dia es de 9.00 a 21.00, aunque en festivos algunos pueden cerrar a las 15.00.

Aldi

Muchos de los supermercados de Aldi abrirán los días de fiesta, y también el domingo. El horario normal es de 9.00 a 21.30, aunque algunas tiendas cerrarán a las 15.00 los días festivos.

Si piensas acudir a un establecimiento de Aldi lo mejor es que te informes de su horario concreto.