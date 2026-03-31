Giro radical en el documento nacional de identidad: así puedes usar el DNI digital a partir del jueves

Llevar el DNI encima es una obligación para poder identificarte. No sólo en momentos puntuales como a la hora de subir a un avión (en los vuelos que no sólo se permite el pasaporte) o votar en unas elecciones. Lo habitual es llevarlo siempre encima para que te puedas identificar siempre.

Esto puede suponer algunos inconvenientes, como que se te olvide en casa o que lo acabes perdiendo. Pero estos problemas, a partir del jueves 2 de abril, habrán pasado a la historia: ya estará permitido que puedas identificarte con el DNI digital.

Lo habitual en estos tiempos es llevar toda la documentación en el móvil, por ejemplo, la tarjeta de crédito para que pagar en comercios sea más cómodo o el abono del transporte público.

Ahora sucederá lo mismo con el documento nacional de identidad, y será tan sencillo como descargarte una aplicación e identificarte a través de ella cuando te sea preciso.

Cómo tener el DNI en el móvil

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web oficial del DNI digital, después debes registrarte con un certificado en vigor y PIN del documento. El siguiente paso consiste en descargarte la aplicación que encontrarás en la misma web e introducir los datos de activación. Puedes usar tu huella dactilar.

En el caso de que no puedas hacer este trámite online, tienes la opción de acudir a un Puesto de Actualización de Documentación (PAD) que encontrarás en las comisarías de la Policía Nacional. En las máquinas debes introducir tu DNI, tus datos y tu número de teléfono móvil. Justo después te llegará el SMS para asociar el teléfono a tu identidad.

Una vez completados estos pasos ya tendrás tu DNI digital en el móvil.

¿Para qué sirve el DNI digital?

Tiene los mismos usos que el DNI de toda la vida, así que no vas a encontrar problema alguno al llevarlo en el móvil.

Algunas de las utilidades del DNI digital son las siguientes:

Acreditar tu identidad presencialmente:

Acreditar tu identidad en trámites presenciales ante la administración.

Abrir una cuenta en el banco.

Registrarte en un hotel.

Alquilar un vehículo.

Comprar entradas y billetes nominativos.

Formalizar seguros.

Acreditar la mayoría de edad.

Firmar escrituras ante notario.

Ojo, para poder usarlo requieres conexión a internet, ya sea vía Wi-Fi o datos, así que en lugares sin cobertura puedes tener problemas.

¿Puedes votar en las elecciones con el DNI digital?

La idea es que puedas ejercer tu derecho al voto utilizando el DNI digital. Sin embargo, la Junta Electoral Central (JEC) ha suspendido temporalmente su uso, atendiendo a una petición del PP. La JEC considera que la identificación no es lo suficientemente segura, y hasta que no levante esta prohibición no podrás usarlo en una mesa electoral.

De momento no podrás votar con el DNI digital en las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Habrá que esperar a la decisión de la JEC para que vuelva a ser válido en unos comicios.