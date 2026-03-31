Mercadona confirma el origen de las fresas que puedes encontrar en sus supermercados

La primavera es época de fresas. Se trata de uno de los productos más típicos del momento, entre otros motivos porque aportan hidratación y sensación de frescor cuando las temperaturas ya empiezan a subir. Pocos pueden resistirse a su sabor, ya sea para tomarlas solas o para combinarlas con otros alimentos.

Si has acudido últimamente a Mercadona es posible que ya hayas visto fresas y que te hayan llamado la atención por su buen aspecto. La cadena de Juan Roig ya tiene preparados los productos más típicos de la época, igual que ha hecho con los huevos de Pascua o con el nuevo helado de pistacho con el que puedes combatir el calor.

Mercadona también tiene fresones, que son más grandes y robustos. Por fuera son de un color muy intenso, pero al cortarlo encuentras un blanco bastante pálido. El sabor es más dulce y suave que el de las fresas normales, y la ventaja es que llenan mucho más.

Elijas la variedad que elijas, es habitual que surja siempre la misma pregunta: ¿de dónde son las fresas de Mercadona? La cadena valenciana ya lo ha confirmado, y la respuesta no puede ser más positiva.

El origen de las fresas de Mercadona

Los fresones y las fresas de Mercadona son de Huelva y de Las Palmas de Gran Canaria.

Huelva es el mayor productor de España y uno de los principales del mundo, gracias a la calidad de sus fresas. Esto se debe, entre otras cuestiones, gracias al clima propicio para el cultivo: muchas horas de luz, inviernos suaves e influencia del mar.

También es posible que encuentres fresas con procedencia de Segovia. Se debe a que en verano, la planta madre se lleva al norte de España para se vea favorecida por las temperaturas menos calurosas. En octubre esas plantas regresan a Huelva para ser plantadas de manera definitiva. De este modo, se ven beneficiadas por ambos climas.

Las fresas son muy positivas para tu sistema inmune. Por cada 100 gramos tienes 60 miligramos de vitamina C. Además te ayuda a producir glóbulos blancos, a reparar tejidos y funciona como antioxidante.

Otro beneficio es que reducen el colesterol malo y los triglicéridos. También son buenas para mejorar la digestión.

Puedes encontrar las fresas y fresones de Huelva en cualquier establecimiento de Mercadona.