El profético tuit sobre el Barça-Chelsea que ha dejado a muchos alucinando

Martes 14 de marzo de 2018. A las 00:45 horas, el usuario @Messiatico publica el siguiente tuit sobre el partido que espera entre el Barcelona y el Chelsea, que se jugó este miércoles en el Camp Nou:

"Joder, mañana deseo con ganas un escenario tipo, el Barça en el minuto 70 ganando 3-0, con doblete de Messi y golito de Dembelé, saltando al campo André Gomes y todo el Camp Nou de pie aplaudiéndole, hace el partido de su vida y consigue marcar y me despierto, ya, perdón".

Si eres aficionado al fútbol, seguro que ya estás alucinando con lo que acabas de leer. Si no lo eres tanto, te informamos de lo que mostraba el marcador en el minuto 70:

Y quiénes marcaron los goles:

Espera, porque hay más. ¿Recuerdas lo de André Gomes ovacionado por el Camp Nou?

Pues sí, sí es posible y ya hay muchos que le están pidiendo que le rellenen la Quiniela de la próxima semana:

