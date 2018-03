Incredulidad por lo que hizo este hombre tras prepararse un sándwich

Imagina la escena: tienes hambre y decides hacerte un sándwich. Recoges todo antes de comértelo y cuando por fin ha llegado el momento de disfrutar del ansiado manjar, la comida ha desaparecido. Reconstruyes tus pasos en busca del sándwich sin creerte lo que está ocurriendo. ¿Te ha pasado alguna vez?

Al usuario de Twitter @F_Kenson sí y cuando decidió compartirlo con sus seguidores su anécdota se volvió viral. La publicación acumula más de 217.000 me gusta y 69.000 retuits. Seguro que más de uno se ha sentido identificado.

"Me hice un sándwich hace diez minutos y he estado buscándolo desde entonces. Tengo que dejar de fumar", dice el mensaje.

Made a sandwich 10 min ago and been looking for it ever since then🤦🏾‍♂️ I gotta stop smoking😂 pic.twitter.com/NCbNOyvZXe