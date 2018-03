Pérez-Reverte carga contra el Gobierno por no desmontar la "campaña de desprestigio" contra España

Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a dar otro viral puñetazo sobre la mesa. En esta ocasión, el escritor cartagenero se ha hecho eco de los diversos editoriales y análisis que en los principales medios internacionales se están publicando a raíz de la crisis en Cataluña, en los que se carga contra el Ejecutivo por su "imprudencia", su "mano dura" o el encarcelamiento de dirigentes nacionalistas. El padre del capitán Alatriste y de Lorenzo Falcó se duele de la imagen que se está proyectando fuera de nuestras fronteras.

"Más que el problema catalán, lo que me aterra es la incompetencia de este Gobierno de mediocres ineptos. Su incapacidad para desmontar en el extranjero la campaña de desprestigio contra el Estado español", lamenta.

El mensaje de Twitter, en su primera hora, ya había superado los 1.700 retuits y los 2.800 "me gusta". Además, ha generado un intenso debate entre los internautas, divididos entre la justicia del relato que hacen estos medios internacionales, el grado de responsabilidad que tiene cada parte en esa mala imagen -Gobierno, exmandatarios catalanes-, y los remedios que puede aplicar el gabinete de Mariano Rajoy para atajar un envite que tanto nos aleja de la pretendida marca España. ​​​​

La repercusión de su reflexión fue tan amplia que el académico hasta amplió su lamento con nuevos mensajes, como este:

A veces me pregunto si realmente el Estado español merece sobrevivir a sus propios complejos, contradicciones e incompetencia, o en realidad lo que merece es irse directamente al carajo. Y no me gusta nada la respuesta que se me ocurre. Ojalá ustedes tengan otra mejor.