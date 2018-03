José Sacristán: "Los que hablan de presos políticos no tienen ni puta idea"

El actor José Sacristán, que no se caracteriza precisamente por ocultar sus opiniones, ha vuelto a dejar un titular que traerá cola.

Lo ha hecho en una entrevista que este sábado publica el diario El Mundo, en la que se ha pronunciado sobre la situación en Cataluña y, más concretamente, sobre los políticos que se encuentran en prisión, a los que rechaza llamar presos políticos.

Preguntado por si estamos en "un país franquista", Sacristán no tiene duda:

Mira, te voy a dar un titular: los que dicen eso no tienen ni puta idea de lo que era el franquismo. Y los que llaman presos políticos a estos muchachos catalanes no tienen la más puta idea de lo que era un preso político de verdad. Un respeto, porque no tiene nada que ver. Y que no toquen los cojones con esta reducción, yo no soy independentista pero tampoco soy fascista, que no vayan por ahí.