La comparación de Aitana a la salida de 'El Hormiguero' que triunfa en redes

El paso de Aitana War por El Hormiguero ha dejado más de una anécdota, ya sea la equivocación de Pablo Motos, que confundió a Aitana con Amaia nada más empezar, o el disco de platino que les han entregado a las dos 'triunfitas'.

El momento más surrealista ha ocurrido, como suele ser habitual en el programa, durante el experimento. Después de cantar en directo su hit, Lo Malo, Aitana y Ana Guerra se han puesto trajes espaciales para simular un aterrizaje en la Luna.

Y ahí es cuando un tuitero ha dado en el clavo, al comparar una imagen de la catalana con una escena de Tu canción, el tema que llevan a Eurovisión sus excompañeros de Operación Triunfo Amaia y Alfred.

Ha sido Ana Guerra quien se ha llevado la peor parte de la prueba cuando se ha chocado contra Aitana. "Se me quedó corta la inteligencia espacial y cuando voy a nuevos sitios no controlo bien las distancias. Estoy constantemente dándome golpes, me van saliendo moratones y no sé ni de que son", ha explicado.

Por supuesto, Motos ha hecho que se mojen sobre las posibilidades que tiene la pareja en el concurso europeo. "Creo que van a ganar Eurovisión. Sino segundos o terceros, menos no", ha contestado Aitana, llena de confianza hacia su amiga Amaia.

"Van a ganar, van a ganar", ha coincidido Ana Guerra. "Lo tienen todo: son dos personas con magia, grandes artistas y hay amor entre ellos. Los ingredientes perfectos para ganar Eurovisión", ha opinado.

¿Estás de acuerdo?