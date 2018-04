Ana Guerra y Aitana han ido a El Hormiguero (Antena 3) y han recibido el disco de platino por su tema Lo malo.

El programa ha comenzado con Aitana confesando que de pequeña jugaba a que era entrevistada por Pablo Motos, algo que ha gustado mucho al presentador.

Justo después, Motos ha dado paso a los anuncios. Al volver, el conductor del espacio televisivo ha sufrido un pequeño lapsus y ha presentado a las dos concursantes de Operación Triunfo 2017 como Ana Guerra y Amaia.

Al instante y entre risas, Motos ha rectificado y ha dicho Aitana. Ellas se lo han tomado con humor y han dicho que están acostumbradas a que confundan sus nombres. "No es un insulto, es un halago", ha dicho Aitana.

Pablo se confunde llamando Amaia a Aitana y ella dice que es un honor que no pasa nada ay mi niña💘 #AitanaWarEH

Pablo: estamos aquí con Ana y Amaia

Aitana: no pasa nada, el otro día nos llamaron "Amaia War" y además para mi eso no es ningún insulto



ME MEO CON PABLO Y AMO A AITAIA 💐💛

#AitanaWarEH