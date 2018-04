La aplaudida respuesta de Paquita Salas a esta frase de Cifuentes

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, compareció este miércoles en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre la polémica por su máster.

Tras mostrar los mismos documentos que ya publicó el mismo día en el que eldiario.es publicó la primera información sobre la supuesta falsificación de sus notas, compareció por primera vez ante los medios de comunicación tras dos semanas de silencio mediático.

En esa comparecencia, Cifuentes dijo que no tiene el trabajo de fin de máster porque intentó "recuperar los correos" que mandó y recibió sobre él pero que no fue "posible".

"He intentado recuperar los correos que mandé o recibí desde la Delegación de Gobierno, pero he de decir que no ha sido posible, lamentablemente", aseveró.

Una afirmación que ha sido muy comentada en Twitter, donde un tuit ha destacado por encima del resto. Este de Paquita Salas, el personaje que interpreta Brays Efe en la serie del mismo nombre para Netflix.

"El spam, Cristina. MIRA EN EL SPAM", ha contestado la cuenta de Paquita Salas, haciendo un guiño a la primera temporada de la serie cuando su agencia se mete en un lío por no haber mirado en esta carpeta.

El spam, Cristina. MIRA EN EL SPAM. https://t.co/xZUpnLAmra — Paquita Salas (@PaquitaSalas) 4 de abril de 2018

El tuit ha logrado ya más de 13.000 'retuits' y más de 22.000 'me gusta'. Muchos, además, han recordado ese momento de la serie:

