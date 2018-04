La respuesta de Leticia Dolera a quienes la llaman "hipócrita" por esta portada

Este martes, Leticia Dolera se hizo eco de un tuit viral de Barbie Xanax sobre el machismo que impera en la mayor parte de las portadas de las revistas. La actriz, muy comprometida con la causa feminista, escribió "Busca las diferencias" junto a la imagen que mostraba una recopilación de las portadas de la revista 'GQ' con mujeres y hombres.

La publicación de Dolera tuvo un gran éxito, pero también le ganó algunas críticas por "incoherente". Una tuitera, Yazmin Boll, acusó a la actriz de esto mismo con un "Pero vamos a ver, maja" al que acompañaba una portada de la propia Dolera en la portada de la revista masculina 'FHM'.

La cuenta de Twitter Mejores Zasca, dedicada a recopilar los "cortes" más celebrados en redes sociales, se hizo eco del mensaje de Boll a Dolera:

Dolera replicó a la cuenta que eso no era un zasca, sino un argumento más a su favor:

Esto no es un zasca, es otra portada que, aunque sea con mi imagen, sólo me da la razón. Obviamente, no habéis entendido nada de mi tuit. Una pena que se os escape el machismo entre las teclas. 😜 Saludos.