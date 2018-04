El machismo en la publicidad y los medios de comunicación es algo de lo que la sociedad es cada vez más consciente. De hecho, algunos artistas como Eli Rezkallah han decidido poner a hombres en el lugar de mujeres en anuncios publicitarios a modo de reivindicación. Este domingo la usuaria de Twitter Barbie Xanax demostró con una publicación cómo las portadas de las revistas muestran una imagen sexualizada de la mujer.

Xanax compartió en un tuit dos fotografías en las que compara las portadas de la revista masculina GQ protagonizadas por hombres y por mujeres. ¿El resultado? Una imagen, o 40 en este caso, valen más que mil palabras.

"Doble rasero", comentó en su publicación. En una de las imágenes que publica se puede ver a hombres reconocidos como Barack Obama, Steve Carrell, Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake o Chris Evans vestidos generalmente con traje y una pose seria y formal. En la otra, mujeres como Jessica Alba, Emma Watson, Rita Ora o Mila Kunis. Todas ellas aparecen en ropa interior, en bikini o desnudas y en una pose sugerente que deja ver la mayor parte de su cuerpo.

Por ejemplo, mientras Jeff Bridges aparece en un retrato mirando al frente vestido con traje y corbata, Jessica Alba posa en lencería y sin sujetador tapándose los pechos.

La propia Barbie Xanax respondió a su publicación explicando que no tiene nada que ver que sea una revista masculina, sino que es la forma en la que el marketing utiliza el cuerpo de la mujer.

Il problema non è che siano in costume ma la sistematicità di approccio OPPOSTO tra personaggio maschile e quello femminile.

E risparmiatemi "ha un target di uomini", perché su Cosmopolitan non vediamo in copertina Fassbender coperto da una foglia di fico. — Barbie Xanax (@BarbieXanax) 8 de abril de 2018

El problema no es que estén disfrazados sino que el enfoque sistemático es OPUESTO entre los personajes masculinos y femeninos. Y perdóname porque no tiene nada que ver que "tenga un público objetivo masculino", porque en 'Cosmopolitan' no vemos en la portada a Fassbender cubierto por una hoja de parra.