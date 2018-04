Cachondeo con el brutal cambio de imagen de Ignatius Farray

El cómico Ignatius Farray ha cambiado su imagen. Tanto que casi hay que mirar su nuevo look para reconocerlo. Primero se afeitó la cabeza en el programa que presenta junto a David Broncano y Quequé, La vida moderna, en la Cadena Ser.

"No parece que tuvieras tanto pelo", le dicen sus compañeros. "¿Podemos poner luces rojas y que quede todo más satánico?", pregunta el cómico mientras le pasan la cuchilla por la cabeza. "¡Hostia, qué guapo", dice Farray cuando se pone las gafas para comprobar el resultado.

Parece que Farray ha querido completar el cambio un par de días después y se ha afeitado la barba que tenía. El resultado lo ha colgado en Twitter y sus seguidores no han tardado en hacer bromas al respecto.

Me cago en tu padre, ya me has obligado a hacerte unos pocos de montajes.



Mira, @IgnatiusFarray en la peli POWDER. pic.twitter.com/RHbakwIb2s