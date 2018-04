Críticas a TVE por lo que ha hecho durante la dimisión de Cristina Cifuentes

Ha sido la noticia del día: Cristina Cifuentes ha dimitido como presidenta de la Comunidad de Madrid. La líder popular ha abandonado el cargo tras la publicación de un vídeo de 2011 en el que se le ve tratando de robar dos cremas antiarrugas en un hipermercado de Vallecas (Madrid).

La noticia y la rueda de prensa en la que Cifuentes ha anunciado su decisión han copado las portadas de todos los medios digitales y también ha alterado la programación de todas las cadenas, incluida Telemadrid. En TVE, sin embargo, la situación ha sido muy distinta.

Durante la emisión de La Mañana de La 1 se han analizado las imagénes que han precipitado la dimisión de Cifuentes y se ha mencionado en varias ocasiones que la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid iba a comparecer ante los medios. El programa, sin embargo, ha acabado sin que se produjese una conexión con la rueda de prensa de la política defenestrada.

¿Qué emitía TVE mientras Cifuentes anunciaba su marcha? Pues esto:

Mientras el resto de cadenas centraba sus esfuerzos en la cobertura de la crisis política en Madrid, en TVE comentaban vestidos de la Feria de Abril o el reencuentro entre Cayetana Martínez de Irujo y Fran Rivera.

Como era de esperar, esta circunstancia ha provocado muchos comentarios airados en redes sociales:

La q pagamos para no informar

Que difícil, puedo usar el comodín de la llamada?, MMM me la juego, la que pagamos todos y no recibimos nada. Que nervios.

Hoy a las 2:30 me he dicho a mi misma «a qué pongo la tv1 y no veo lo de la cifu» y resulta que así ha sido