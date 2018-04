El tremendo ridículo de una mujer tras criticar la ensalada que le sirvieron en un restaurante

Las diferencias culturales, la ignorancia y las redes sociales hacen un equipo terrible. Una mujer, víctima de ese trío letal, se ha convertido en el hazmerreír de las redes por los comentarios burlones que publicó sobre la ensalada que le sirvieron en un restaurante de comida libanesa.

A primera vista, el plato podría dar lugar a la broma: La componían una hoja de lechuga, varios palitos de zanahoria, un tomate, un pepino, un par de rabanitos... y unos cubitos de hielo. La mujer lo llamó "ensalada Ikea" y otros ingeniosos se subieron al carro: "ensalada hipster deconstruida".

Woman confused by traditional Lebanese salad thinks chef hasn't bothered to chop it up



Lebanese restaurant Al Waha in Notting Hill served the traditional uncut salad to an unwitting customer who thought she was being... https://t.co/pFudEw2zvf pic.twitter.com/9YbHTHBs22