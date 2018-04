El chiste sobre parapléjicos que te va a hacer reflexionar

Tenemos una pregunta para ti: ¿Qué te parece este chiste? ¿Lo consideras ofensivo?

Si la respuesta es sí, tranquilo, no eres el único. Son muchos los que respondieron a Alberto Moreno, @albertopajariyo en Twitter, indignados por lo que acababa de escribir.

Pero Moreno había escrito este mensaje con una clara intención: hacer reflexionar sobre los límites del humor.

Tras conseguir más de mil retuits en apenas unas horas, explicó la intención de su tuit: "Hola, soy Alberto Moreno y sí, yo soy el que tuiteó el chiste que ha molestado a tanta gente. Déjame decirte algo. Hace dos años sufrí un accidente que me dejó inmovilizado a excepción de labios ojos y párpados".

En otro tuit, Moreno explica que vive "cautivo" en su propio cuerpo "incomunicado y condenado al silencio". "dos largos años en los que he visto cambiar el mundo sin poder comentar ni compartir lo que pienso. Pero lo peor ha sido no poder reírme. ¡De nada! ¡Ni de mí mismo! Algo que siempre había hecho", añade.

Básicamente estoy cautivo en mi propio cuerpo, incomunicado y condenado al silencio. Dos largos años en los que he visto cambiar el mundo sin poder, comentar ni compartir lo que pienso. Pero lo peor ha sido no poder reírme ¡De nada! ¡Ni de mí mismo! Algo que siempre había hecho.

Ahora, por suerte, puede escribir utilizando un móvil, sus ojos y la tecnología con los que puede "volver a escribir y comunicarme". "Y he pensado, qué mejor forma de volver que con sentido del humor".

Pero he vuelto. Gracias a un móvil, mis ojos y la tecnología puedo volver a escribir y comunicarme. Y he pensado, que mejor forma de volver que con sentido del humor. 😀

Su gesto ha conmovido a muchos en Twitter, donde han aplaudido su sentido del humor:

Yo soy parapéjico y no me ha ofendido en absoluto , lo acojonante es que se ofenden los que están bien fisicamente

Antes de conocer tu historia, me he reído del chiste. Cuando he leído la historia, me veo obligado a decir que eres un crack. Sigue así!