Loris Karius merece un abrazo tras otro. El portero del Liverpool está desolado tras sus dos terribles errores en la final de la Champions League ante el Real Madrid, que le costaron la derrota a su equipo por 3-1.

El guardameta alemán fue el desgraciado protagonista de la final al regalar el primer gol a Benzema en un saque con la mano y al no despejar un disparo lejano de Bale que supuso el definitivo 3-1.

Su rostro tras el pitido final, descompuesto y sin explicación a lo que acababa de pasar, era la imagen de la desolación.

El cancerbero germano ha guardado silencio hasta hace pocos minutos, cuando ha publicado el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter:

"No he dormido mucho hasta ahora. Las imágenes del partido siguen repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. Lo siento infinitamente por mis compañeros, por los aficionados y por todo el equipo técnico. Sé que la he pifiado con esos dos errores y os he decepcionado. Como he dicho. Me gustaría dar marcha atrás en el tiempo, pero eso no es posible. Es incluso peor cuando sentimos que podíamos haber ganado al Real Madrid y que estuvimos en el partido durante mucho tiempo. Gracias a nuestra increíble afición que vino a Kiev y me respaldó, incluso después del partido. No lo doy por sentado y una vez más me mostró la gran familia que somos. Gracias y volveremos más fuertes".

