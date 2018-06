El 'hachazo' de Julia Otero a los políticos italianos por el Aquarius que te pondrá la piel de gallina si eres español

La periodista Julia Otero ha soltado un brutal palo a los políticos italianos, después del cierre de las fronteras de Italia a 629 inmigrantes rescatados en alta mar por una ONG.

Según Otero, si fuera italiana se avergonzaría de sus dirigentes, al tiempo que la periodista saca pecho tras el ofrecimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de acoger al barco de refugiados Aquarius:

Si fuera italiana me avergonzaría de mis dirigentes, pero soy española y hoy presumo de los nuestros. 👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/7dStjKN64t

El mensaje de la periodista ha generado una ovación generalizada en la red social, donde tiene ya 5.700 'me gusta' y centenares de comentarios, que han alimentado un intenso debate:

Bueno, como italiano, me avergüenzo hoy. Pero en este tema, los españoles lleváis bastante vergüenza de ventaja de años.

Vergüenza es que no recuerdes o no lo quieras recordar,o que la ignorancia te haga desconocer que much@s español@s pasaron por la misma dramática situación #aquarius https://t.co/EORs2AKAFU

No los quieren recordar porque esos eran 'los rojos'. Con quien se identifican los que critican la acogida de inmigrantes, es con los que estaban fusilando a Federico García-Lorca y a tantos otros por la noche en una cuneta.

No,no te equivoques,rojos,republican@s,maestros,científicos y gente señalada por la iglesia,por rencillas o por el simple hecho de quitarles todo lo q tenían,obligados a marcharse dejándolo todo para salvar la vida de sus familias,mucha gente no era roja y tuvo q salir corriendo

¿Y cómo siendo periodista no se pregunta nada sobre más de un centenar de MENAs que hay en el barco? ¿Nadie se pregunta nada? ¿Cómo han llegado ahí? ¿Quién permite que menores no acompañados se metan en un barco de traficantes de personas? ¿Han pagado? Me preocupa