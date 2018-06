La inesperada respuesta de Mediamarkt a este mensaje sobre el porno en sus tiendas

El cómico David Suárez suele usar su cuenta de Twitter para hacer bromas de todo tipo pero esta vez no esperaba que la marca mencionada —en este caso la cadena Mediamarkt— fuera a responder a su mensaje.

"No estrenas realmente un ordenador hasta que no buscas porno y te haces tu primera paja con él. Yo lo estrené antes de salir del Mediamarkt", escribió en tono jocoso el colaborador de Yu! No te pierdas nada y creador de Famosos y una vieja y Vincent Finch.

Un tuit que ha tenido en pocas horas más de 500 Me gusta.

No estrenas realmente un ordenador hasta que no buscas porno y te haces tu primera paja con él. Yo lo estrené antes de salir del Mediamarkt. — David Suárez (@DavidSuarez_V) 12 de junio de 2018

Lo que nadie esperaba era la respuesta de la cuenta oficial de la tienda, que ha escrito: "Nos complace saber que nuestros clientes salen satisfechos de nuestras tiendas. ¡Gracias por tu visita, vuelve pronto y más desahogao!".

Además, han acompañado el texto con un jocoso gif.