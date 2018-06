Estaban teniendo una profunda conversación de pareja y él hace algo del todo inesperado

¿Recuerdas la escena de Los Simpson en la que mientras Marge habla con su marido, Homer está pensando en un mono con platillos?

Esta:

Pues algo parecido le ha pasado a una tuitera que intentó tener una conversación profunda con su pareja "de corazón a corazón", sin embargo él mostró que tenía otros planes.

En un momento dado de la conversación y de forma inesperada, él le envió un vídeo que había grabado previamente con el móvil.

Este (activa el audio):

In the middle of having a heart to heart conversation my boyfriend unexpectedly sends me this screen recording... pic.twitter.com/wNlSbzAzNn