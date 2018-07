La polémica respuesta de la exactriz porno Amarna Miller a este tuit de la Guardia Civil sobre la prostitución: "Qué horror"

La Guardia Civil ha publicado este martes un tuit contra la prostitución y ha recibido una polémica respuesta por parte de la exactriz porno Amarna Miller.

"Consumir prostitución es financiar la esclavitud moderna. Quien lo ejerce es explotad@ sexual y/o laboralmente", dice el mensaje de la Benemérita, en el que aparece una camiseta con un texto que insiste en el mensaje: "Pagar por sexo es financiar la esclavitud de mujeres y niñas. Los hombres de verdad no compran mujeres".

El mensaje del cuerpo de seguridad ha enfadado a Miller, una de las estrellas españolas del porno internacional, retirada ahora de la industria del cine para adultos. "Qué horror de tuit", ha escrito la ahora youtuber y actriz en películas para el gran público:

Si el mensaje de la Guardia Civil ya había provocado una cascada de comentarios, la reflexión de Amarna Miller no ha hecho sino echar gasolina al fuego. Sus palabras han generado comentarios de este tipo:

Pero una pregunta amarna, desde el respeto. Supongamos q "alba" es una trabajadora sexual y "pepe" es el cliente. Alba en condiciones normales no se acostaría ni de lejos cn pepe pero como pepe paga alba acepta. No estaría alba vendiendo su cuerpo a pepe para el disfrute de este?

Te estás pasando por el forro del coño que el masajista vende su fuerza de trabajo para conseguir un servicio, como un oficinista o un barrendero, y la prostituta está vendiendo su cuerpo, que no su fuerza de trabajo. Estáis negociando con la sexualidad y el cuerpo femenino.

Deja de decir gilipolleces que vas de feminista y no tienes ni puta idea,yo no defiendo a la guardia civil pero este twit me parece muy bueno ya que la gran mayoría de las prostitutas provienen de países asiáticos y africanos en los que hay pobreza y vienen aquí +