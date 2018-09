En un tono todavía más nacionalista que el de su primer discurso, Donald Trump ha cargado este martes en la ONU contra las "amenazas a la soberanía" derivadas del multilateralismo y ha mostrado su rechazo a la "legitimidad y autoridad" de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.

"Nunca cederemos la soberanía de Estados Unidos a una burocracia global no electa y que no rinde cuentas. Rechazamos la ideología de lo global y abrazamos la doctrina del patriotismo", ha subrayado.

El presidente ha deplorado "la dominación y el control" de las estructuras de "gobierno global", y ha reivindicado el patriotismo como una fuerza de paz y una guía hacia "un mundo mejor".

"Las naciones soberanas e independientes son el único vehículo en el que la libertad ha sobrevivido nunca", opina. "Juntos, elijamos un futuro de patriotismo, prosperidad y orgullo", ha pedido al final de su discurso.

Trump ha continuado su tendencia aislacionista al anunciar que limitará al 25% la contribución de EEUU a las misiones de paz de la ONU, que actualmente es del 28% del total de su presupuesto, y que revisará la ayuda exterior que su país concede a otras naciones.

"De ahora en adelante, solo vamos a dar ayuda a los que nos respeten, y francamente, a los que son nuestros amigos", ha subrayado.

Macron se erige en líder de la contraofensiva a Trump

Emmanuel Macron se ha erigido en líder de la ofensiva contra el discurso aislacionista y antiglobalista de Donal Trump en la Asamblea General de la ONU. Con su defensa del multilateralismo, el presidente de Francia ha puesto el contrapunto al "patriotismo" del de EEUU.

Macron ha hecho un encendido discurso, en el que se ha desmarcado del unilateralismo de Trump y ha instado a los Estados presentes a "no firmar más acuerdos comerciales con los países que no respeten el acuerdo de París" sobre el cambio climático.

Preguntado sobre si eso quiere decir que no firmará pactos con EEUU, Macron asegura que está dispuesto a seguir trabajando en cuestiones comerciales puntuales. "Quiere decir que no habrá grandes acuerdos que sean posibles si no son conformes con el Acuerdo de París y nuestros propios objetivos", ha aclarado.

El líder francés ha llegado a pedir una reforma del G-7 que incluya de alguna manera a África en la "prioridad" de la lucha contra las desigualdades y atajar los problemas desde sus "causas" y origen.

Macron se ha desmarcado punto por punto de Trump y de aquellos que "blanden la soberanía como una forma de atacar a los demás", en alusión a su abandono del Acuerdo sobre el Clima, su rechazo al pacto por la migración, su postura ante la paz en Oriente Medio y su retirada del acuerdo nuclear con Irán.

Trump insinúa que un golpe de Estado triunfaría en Venezuela

Trump ha anunciado que EEUU impondrá nuevas sanciones contra el círculo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, incluida su esposa, Cilia Flores. "Pedimos a las naciones reunidas aquí que nos ayuden a llamar a la restauración de la democracia en Venezuela", ha pedido.

Trump responsabiliza al "socialismo" de la "quiebra de una nación rica en petróleo", y ha llamado al mundo a resistir esa doctrina política que trae "sufrimiento, corrupción y decadencia".

Macron carga contra los que "blanden la soberanía para atacar a los demás".

En una reunión posterior, Trump ha enviado ha amenazado a Maduro con un golpe de Estado, al opinar que su Gobierno "podría ser derrotado muy rápidamente si los militares deciden hacer eso" y ha confirmado que la Casa Blanca mantiene sobre la mesa la opción militar en lo relativo a Venezuela.

En su discurso, Trump ha mantenido también su tono agresivo ante la "corrupta dictadura" iraní y ha defendido su polémica decisión de retirarse del "horrible" acuerdo nuclear firmado en 2015 con Irán, Francia, el Reino Unido, China, Rusia y Alemania.

"Pedimos a todas las naciones aislar al régimen iraní mientras continúen sus agresiones", insistió Trump. "Los líderes de Irán siembran el caos, la muerte y la destrucción. No respetan a sus vecinos, las fronteras o los derechos soberanos de las naciones", ha denunciado el mandatario.

El magnate ha presumido ante la ONU del que considera su principal logro hasta ahora en el plano internacional: el proceso de distensión con Corea del Norte, que define como un "audaz esfuerzo de paz".

"Me gustaría agradecer al líder Kim (Jong Un) su valor y los pasos que está dando, pero todavía queda mucho por hacer. Las sanciones seguirán vigentes hasta que consigamos la desnuclearización", garantiza.

