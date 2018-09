Todo el mundo se ríe en la ONU de la soberbia de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha provocado con su habitual retórica grandilocuente una sonora risotada en la Asamblea General de la ONU, un acto encorsetado y solemne donde no es habitual perder la compostura de esta manera. Pero no hay nada que el magnate no pueda lograr.

El mandatario republicano ha arrancado carcajadas entre los asistentes cuando ha asegurado: "En menos de dos años mi Administración ha hecho más casi todas las administraciones en la historia de nuestro país".

Tras la interrupción por las risas, Trump, que apenas acababa de comenzar su discurso, se ha mostrado sorprendido por lo ocurrido. "No esperaba esta reacción, pero está bien", ha añadido con cierta sorna, encajando en apariencia el golpe -porque no eran risas cómplices, no- .

"In less than 2 years my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true," Pres. Trump says, before U.N. crowd erupts in laughter.



