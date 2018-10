El polémico gesto de un joven con Felipe VI en Mallorca: "Me ha dicho que no"

Un joven ha compartido un texto en Facebook contando su encuentro con el rey Felipe VI este viernes 12 de octubre durante su visita a Sant Llorenç (Mallorca) para mostrar su apoyo a los afectados por las inundaciones.

"Decía que venía ayudar y le ofrecí mi escoba, porque con un apretón de manos, a mí por lo menos no me ayuda en nada", afirma el joven, como recoge La Nueva España.

"Le he ofrecido el escobón al rey de España, pero me ha dicho que no, ahora no podía, le dije que se la podía llevar sin ningún problema, pero no ha querido, al final le he dado la mano por educación.

PD: con este gesto no lo he querido vacilar, le he venido a decir que si no ayuda de una forma, que nos ayude con otra. Si no, no me hubiese estrechado la mano y me hubiera dado una palmada en el hombro. Que no simpatice con la monarquía, no quiere decir que no ame a España y a mi bandera".

Este texto se ha compartido de forma masiva en Facebook, con más de 1.000 compartidos en la red social y el vídeo lo han visto más de 90.000 personas.