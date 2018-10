El comentario feminista de Miki que ha revolucionado a la audiencia de 'OT'

Ana Torroja ha querido evaluar personalmente a Miki y María en la gala 4 de OT por su interpretación de Quédate en Madrid, una canción de su banda, Mecano.

La canción traía cola porque ambos habían expresado su incomodidad ante una de las palabras de la canción, "mariconez", que propusieron cambiar por "gilipollez" o "estupidez". Finalmente ambos han utilizado el término original.

Antes de cantar, Miki ha aclarado lo ocurrido: no querían "juzgar a un grupo o a una persona por una sola palabra cuando han sido un referente en la música. Es una palabra que nos molesta mucho pero porque ahora no concebimos una sociedad donde esa palabra no sea considerada ofensiva hacia un colectivo".

La evaluación de María la ha tenido que hacer un poco de forma atropellada porque la concursante ha salido favorita y se ha salvado automáticamente, pero antes de dejarla cruzar la pasarela, Torroja ha querido expresar su agradecimiento a ambos.

"Yo me imagino que ha sido difícil (cantarla), teniéndome a mí aquí, pero os lo agradezco de corazón", ha dicho a María y Miki.

Al concursante sí ha podido hacerle una evaluación más extensa, aunque lo ha reservado para el final, cuando ya había cuatro nominados y estaba claro que se salvaría. Ha vuelto a dar las gracias "de corazón" por la interpretación que han hecho.

En ese momento, Miki ha pedido la palabra un segundo y ha revolucionado las redes con el lenguaje inclusivo: "Queríamos hacer un homenaje a Mecano y a todo lo que significa para todas nosotras". Aquí puedes verlo:

Miki le acaba de cerrar la boca a Ana Torroja#OT18Gala4pic.twitter.com/4x3jjFyf9T — Mr. Dramas Indigo🍷🌚 (@JeJuu14) 17 de octubre de 2018

Twitter ha hervido de amor hacia el concursante por este intencionado uso del plural femenino:

ESTE CHAVAL ES ORO #OT18Gala4 — Alex Salvatore 🦁💙 (@Alex_Keyblader) 17 de octubre de 2018

Miki diciendo "todas nosotras", de verdad siempre lo digo, cada persona tiene su parcela de poder para cambiar el mundo y él lo esta haciendo genial #OT18GaIa4 — Alba. (@albsxx) 17 de octubre de 2018

VIVA LA MADRE QUE TE PARIO MIKI! #MIKIFAVORITO#MariaFavorita ❤️#OT18Gala4#OperacionTriunfo — Alejandro Carvajal (@_alejandrocg_) 17 de octubre de 2018

Miki ha dicho PARA TODAS NOSOTRAS ME CASO MUCHO #OT18GaIa4pic.twitter.com/u55ihGzBb0 — Highway Unicorn (@patriciafp7) 17 de octubre de 2018

Respetuoso a más no poder, correcto e igualitario.

Yo sólo pido más gente como Miki y María en el mundo, por favor. https://t.co/NtbB9fUT9G — María. (@MaruxaMary) 17 de octubre de 2018

Miki diciendo "todas nosotras" cuando ha dicho que querían homenajear a Mecano, este chico me está ganando gala tras gala y no me gustaba nada al principio, y no solamente por lo que dice #OTChat#OT18Gala4. — ¡Peeeeeeeedro! (@Beardphrodite) 17 de octubre de 2018

Y me ha encantado escuchar a miki decir: Todas nosotras. No es la primera vez que lo dice. Este chico es increíble 😍 — María Barreda ⑬ (@Mariiaa_Barreda) 18 de octubre de 2018

Así ha sido la interpretación de Quédate en Madrid de Miki y María ("mariconez" incluido):